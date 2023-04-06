5 Nisan Avukatlar Günü'nde hukukçular Cumhuriyet'e konuştu: Reforma ihtiyaç var

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 04:00

5 Nisan Avukatlar Günü’nde hukukçular özlük haklarının iyileştirilmesini ve savunma reformuna ihtiyaçları olduğunu belirtti. Avukatlar, yüksek ofis kiralarından, ruhsat ücretlerinin yüksek olmasına kadar birçok sorun olduğuna dikkat çekti. Cumhuriyet, 5 Nisan Avukatlar Günü’nde hukukçular ile konuştu.

‘BURUK KUTLUYORUZ’

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, “Biz geçtiğimiz yıl barolarımızın tamamının katılımıyla ve Türkiye Barolar Birliği’nin de ortaklaştığı bir 5 Nisan Avukatlar Günü açıklaması yapmıştık ve 5 Nisan gününü kutlayamadığımızı ifade etmiştik. Mesleğin itibarına dönük özellikle son yıllardaki yoğun saldırılar artmış olmasından dolayı bu mesleğin artık yapılamaz hale geldiğini ve acilen bir savunma reformuna ihtiyacımız olduğunu dile getirmiştik. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde avukatların sorunlarına dönük en ufak olumlu bir adım atılmadı. Son derece olumsuz düzenlemelerin hayata geçtiği bir yıl geçirdik. Buna rağmen 81 baromuz ve Türkiye Barolar Birliği, ülkemizde hukukun üstünlüğünü yargı bağımsızlığını ve insan haklarını korumak konusunda büyük bir özveriyle çalışmış ve yurttaşları savunmasız bırakmamak için de ellerinden gelen gayreti göstermişlerdir” dedi.

(Erinç Sağkan)

GÜÇLÜ AVUKAT VURGUSU

Sağkan sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Avukatların meslek sorunlarına, son derece ağır şekilde depremden etkilenen illerdeki meslektaşlarımızın sorunları da eklendi. Hem deprem bölgesinde hem de 81 ilimizin tamamında vatandaşın savunma hakkının etkin şekilde kullandırılması isteniliyor ise güçlü avukata ve onun meslek örgütü olan barolara ihtiyaç duyulduğunu ve bu anlamda acilen bir savunma reformuna ihtiyacımız olduğunu buradan vurgulamak istiyorum. Umudu yükselten, özveriyle çalışan tüm meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü de kutluyorum.”

‘STAJYER AVUKATLAR, ASGARİ ÜCRETİN YARISI KARŞILIĞINDA ÇALIŞTIRIYOR’

Avukat Mustafa Aydın Başalmaz, genç avukatların yaşadığı sorunlara değindi. Başalmaz, “İstanbul Barosu’na 59 binden fazla avukat kayıtlıdır. Bu sayının yarısından fazlası, son 10-12 yılda ruhsatnamesini alan genç avukatlardan oluşmaktadır. Hem stajın başından mesleğe adım atana kadar hem de mesleğe başladıktan sonra genç avukatlar bir dizi sorunla karşılaşmaktadır. Mesleğin başlangıcı olan staj sürecinde birçok stajyer avukat, asgari ücretin yarısına dahi denk gelmeyen ücretler karşılığı çalıştırılmaktadır. Bu süreçte asgari anlamda geçimini sağlayamayan stajyer avukatlar mesleği öğrenme ve kendini geliştirme noktasında da eksik bırakılmaktadır. Bunun üzerine staj sürecinin sonunda yüksek harçlar ve masraflar ödeyerek ruhsatname alınmaktadır. Stajyer avukatlar, ruhsatname başvurusu yapılırken ödenen bu yüksek ücretleri karşılayacak bir gelire sahip değildir” dedi.

(Mustafa Aydın Başalmaz)

Başalmaz sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Genç avukatların karşılaştığı sorunların başlıca nedenlerinden birisi de ülkemizde ihtiyaçtan fazla sayıda hukuk fakültesinin olmasıdır. Bir büroda çalışmak yerine kendi bürosunu açan meslektaşların da çeşitli sorunları vardır. Bunların başında ülkenin genel bir sorunu olan yüksek kiralar gelmektedir.”