‘50+1’e sahip çıktı: Bahçeli’nin çıkışı AKP’de nasıl yankılandı?

Yayınlanma: 22.11.2023 - 10:24

Güncelleme: 22.11.2023 - 10:24

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirdiği cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 50 artı 1 uygulamasından vazgeçilerek, daha kolay seçilecek bir orana indirmeye yönelik sözlerine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den yanıt geldi.

İttifakın küçük ortağı MHP’nin lideri Bahçeli “Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli yüzde 50+1'dir. Halk tarafından seçildiği ve hükümet TBMM'den güvenoyu almadığı için yönetimde istikrar ilkesi kendiliğinden gerçekleşmiştir. Yüzde 50+1 oyla Cumhurbaşkanı seçilmesi çoğulcu demokrasinin dünyaya emsal olacak şeklidir. Milletvekili, belediye başkanı, muhtar seçmiyoruz. Cumhur'un bütününü temsil edecek cumhurbaşkanı seçiyoruz. MHP olarak dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz” ifadelerini kullandı.

Gazete Pencere’den Nuray Babacan’ın aktardığı kulis bilgilerine göre, Bahçeli’nin bu çıkışı AKP’de sürpriz yaratmadı.

Yapılan yorumlarda, “Bahçeli’nin bu yaklaşımı bekleniyordu. Aksi sürpriz olurdu. MHP kendisine her an ihtiyaç duyulacak bir yapıdan vazgeçmez. Hiçbir sorumluluğu olmadan, sistemin içinde edindiği pozisyondan memnun. Bu mekanizmanın değişmesini istemeyeceği belliydi” deniliyor.

Buna göre, Bahçeli’nin açıklamasının AKP’ye “İYİ Parti ile flört etmeyi bırakın, İYİ Parti sözcülerinin yaptığı açıklamaların ne anlama geldiğini biliyoruz” mesajı verdiği iddia ediliyor.

Yapılan değerlendirmelerde, “Bu sistemin kısa sürede sorunlar yaratacağını o dönem dile getirenler arkadaşlar oldu ama partide yankı bulmadı. Büyük partilerin küçük partilere mahkum olacağını söylemiştik. HÜDA PAR ve Yeniden Refah gibi partileri TBMM’ye taşımak ve etki alanlarını arttırmak yanlıştı. Yerel seçimlerde özellikle taşra kentlerinde bu partileri dikkate almak zorunda kalıyoruz” diyorlar.