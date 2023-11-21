Son dakika... Devlet Bahçeli'den, Erdoğan'ın '50+1' çıkışına yanıt: 'Bu sistemin demokratik meşruiyeti yüzde 50+1'dir!'

Yayınlanma: 21.11.2023 - 10:46

Güncelleme: 21.11.2023 - 11:18

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Bahçeli'nin, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yüzde 50+1'in değişmesi isabetli olur" çıkışına ne yanıt vereceği merak ediliyor.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Almanya ziyaretinin dönüşünde uçakta açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimi için yüzde 50+1 şartının değişmesini istediğini söylemişti.

Erdoğan, "50+1 şartının değişmesi isabetli olur. Çoğunluğu alanın seçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz, yanlış yollara sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa..." demişti.

GÖZLER BAHÇELİ'YE ÇEVRİLMİŞTİ

Erdoğan'ın bu çıkışı, siyaset kulislerinde 'MHP'den kurtulmak istiyor' iddialarına yol açmış, gözler MHP lideri Bahçeli'ye çevrilmişti. Görüşü sorulan MHP'li kurmaylar, "Salı gününü bekleyin" diyerek bugünü işaret etmişti.

BAHÇELİ KÜRSÜDE

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Anadolu'da 1000 yıldır varoluşumuzun sırrı tehlikeleri zamanında sezen, tehditleri kaynağında eriten isabetli duruştur. Tarih boyunca Anadolu kıtaların kavşak noktası, ticaret koridorlarının kesişme rotası, mücadele sahasıdır. Coğrafyanın kader olduğu iddia edilir. Tarihin koordinatları doğru şekilde okunamazsa hayal kırıklığı kaçınılmazdır.

* Beşeri cevher büyük Türk milletidir. Vatana adını veren millettir, ülkeye adını veren millettir, devlete adını veren millettir. Milletin adı ise Türk'tür. Millet kavramı üzerine kuşku uyandırmak isteyenlerin hedefi bellidir. Coğrafyanın mesajı, tarihin akış istikameti milli şuurla kavrandığında Allah'ın izniyle Türk milletine hiçbir mendebur niyet zarar veremeyecektir.

* İmparatorluk mirasına sahip Türkiye'nin mücahir bölgelerinde ve kültürel etki alanlarında olan biten hiçbir krize duyarsız kalmayacağı tarihi ve coğrafi bir vakadır. Şam'dan Bağdat'a, Karabağ'dan Kudüs'e, Kırım'dan Kerkük'e, Kabil'den Keşmir'e, Üsküp'ten Trablus'a, Gazze'den Kahire'ye gelişen her hadisenin gelip dayanacağı yer Türkiye ve Türk vatanıdır. Bizi ne ilgilendirir dediğimiz gün, bağrımıza zehirli hançerin saplandığını çok geçmeden görür ve yaşarız.

FİLİSTİN MESAJI

* Milli güvenliğimizin savunması vatan topraklarından değil, gönül, kültür bağlarımızın ilmik ilmik vicdanlara dokunduğu coğrafyadan yapılmalıdır. Filistin'in huzuru, Türkiye'nin huzurudur. Suriye'nin istikrarı Türkiye'nin istikrarıdır, Irak'ın esenliği Türkiye'nin esenliğidir. Filistin, 16. yüzyıldan itibaren egemenlik şemsiyemiz altına girmiştir. Aziz ecdadımız Filistin'i Şam Beylerbeyliği'ne bağlı 3 sancak altında bağlamıştır. Dün sancağımız olan Gazze'nin bugün felaketine sırt dönmemiz, suskun kalmamız milli ve manevi emanetlerimize saygısızlık olacaktır. Bizim için bu konuda tarafsızlık diye bir şey söz konusu olamaz.

* Camiler, kiliseler, fırınlar, ambulanslar, su şebekeleri, yollar, köprüler, mezarlıklar, insana dair ne varsa bombalanıyorken Almanya Başbakanı'nın 'İsrail'in yaptığı nefsi müdafaa' demesinde ahlaki karşılıktan bahsetmek mümkün müdür? Bu nasıl bir nefistir ki katilde olup da maktulde yoktur. Yüzünde cenneti taşıyanlarla özünde cehennemi barındıranların ebedi mücadelesinde kazanan bellidir. Zafer her zaman inananların hanesine yazılacaktır.

ERDOĞAN'IN ALMANYA'DAKİ GAZZE MESAJLARI

* Berlin'deki ortak basın toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızın, Almanya Başbakanı'nın üzerine çekinmeden haykırdığı gerçekler Türk milletinin her şeyi bilse de susmayı tercih eden bazı Arap ve İslam ülkelerinin ortak sesidir. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen milli basiret herkese dersini vermiş, muhatabının gevşeyen vidalarını da sıkmıştır. Gazze'de her saat başı 6 çocuk hayatını kaybetmektedir. İsrail'in soykırım suçuna sessiz kalanlar, 46 gündür süregelen devlet terörünü görmezden gelenler bir gün insanlık vicdanında mahkum olacaklardır. Almanya da bu kategoridedir. Çok şükür bizim geçmişimizin hiçbir sayfasında, gaz odaları caniliği, toplama kamplarının lekesi yoktur. Almanya'nın İsrail soykırımına ilik nakli yapanlar arasında bulunması feci bir sapma halidir. Türkiye'ye yeni nesil savaş uçağı satmak için ayak sürtmeleri... KAAN yakında havalanacak ve zora girmemizi bekleyenleri de inşallah teker teker çatlatacaktır.

"SAVAŞ VE SOYKIRIM SUÇU SABİTLENMİŞTİR"

* Uyanışa geçen küresel vicdan, İsrail halkı arasındaki keskin bölünmeler, Netanyahu'yu yalnızlığa itmektedir. Çıkmaza sürüklenen, kafası ve kalbi rehin altında olan İsrail Başbakanı'nın siyasetten silinip gideceği günler uzak değildir. İsrail ve Filistin arasında acil ateşkes sağlanmalıdır. Artık tahammül eşiği aşılmış, savaş ve soykırım suçu sabitleşmiştir. Filistin'in yutulmasına, siyonizm masasında menü olmasına göz yummayacağız. Milli güvenliğimizi, egemenlik hukukumuzu, kardeşlerimizin tartışılmaz haklarını korumak için gücümüz neye yetiyorsa bihakkın yapacağız.

"DEVLET HAYATINDA ÇATLAK SESLER DİNMİŞTİR"

* Cumhuriyetin yeni yüzyılında, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin temin sürecinin başında en büyük kozumuz 16 Nisan Halk Oylaması ile yönetim sistemimizde yapılan zamanlar üstü reformdur. Bu reformun mimar başı Türk milletidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. evreye geçişini sağlamış ve demokratik nitelikli sistemsel başarısını sonuçlandırmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin üzerine gölge düşürmek, tek adam rejimi iddiaları ile çamur atmak bizatihi milletimize saldırıdır. Devlet ve millet arasında uyum varsa, bunun ana kaynağı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Devlet hayatında çatlak sesler dinmiş, karar alma süreçleri seriye bağlanmış, bürokratik oligarşinin suyu kesilmiştir.

* Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelip geçici bir heves değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi işi bitince buruşturulup köşeye atılacak tek kullanımlık konjonktürle reçete hiç değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin istikbal haysiyetidir.

* Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin istikbal haysiyetidir. Elbette aksayan, tekleyen yönleri varsa mutabakatla ele alınıp düzeltilmelidir. Her yönetim sisteminin bir özü, hukuki meşruiyetini sağlayan demokratik bir özelliği vardır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefi ile milletimizin huzuruna çıkan zillet ittifakı amaçladığı ruhsatı alamamıştır. Milli irade Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni teyit etmiştir. İster iyileştirilsin isterse de güçlendirilsin, parlamenter sistem ihya edilseydi dejenere olması, devlet yönetimini krize sokması mukadder bir hayat gerçeği haline gelirdi. Hamdolsun aziz milletimiz kötürüm siyasetin ayak oyunları ile yönetilemeyen Türkiye'ye müsaade etmemiştir.

ERDOĞAN'A 50+1 YANITI

* Sayın Cumhurbaşkanımız sistemin ana omurgası 50+1 oy hesabı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde seçim de seri olur demiştir. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor demiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın tespit ve değerlendirmeleri siyasetin kurulan ittifaklarının parçalı yapısına bakıldığında anlamlıdır fakat bu konuda bizim sözlerimiz yaptığımız açıklamalar, görüşler de bellidir ve değişmemiştir.

* 7 Haziran 2018'de yaptığım konuşmada, 'Çok partili siyaset hayatımızda bu haliyle 16 Nisan oylaması bir milat, demokratik misak olmuştur. Yeni sistemde kutuplaşma en aza çekilmiştir. Barajın yüzde 50+1'e çıktığı göz önüne alındığında, partilerin ahlaki ittifaktan başka seçeneği kalmamıştır' demiştim.

"MİLLETVEKİLİ, BELEDİYE BAŞKANI, MUHTAR SEÇMİYORUZ"

* Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli yüzde 50+1'dir. Halk tarafından seçildiği ve hükümet TBMM'den güvenoyu almadığı için yönetimde istikrar ilkesi kendiliğinden gerçekleşmiştir. Yüzde 50+1 oyla Cumhurbaşkanı seçilmesi çoğulcu demokrasinin dünyaya emsal olacak şeklidir. Milletvekili, belediye başkanı, muhtar seçmiyoruz. Cumhurun bütününü temsil edecek cumhurbaşkanı seçiyoruz. MHP olarak dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz. Cumhur İttifakı olarak konuşarak, ortak yolun, makul çözümün anlayış ve uzlaşmayla yapılacağı inancına da sahibiz.

CUMHURİYET YAZARI BARIŞ TERKOĞLU'NU YAZISI ÜZERİNDEN HEDEF ALDI

* Cumhurbaşkanımızın açıklamasını çarpıtıp Cumhur İttifakı etrafında dolaşanları da adam yerine bile koymayız. Bazı zeka özürlülerin, Erdoğan, Bahçeli'yi sırtından atacak mı diye yazı kaleme almaları, AK Parti ve MHP arasında sorundan bahsetmeleri alçak bir teşebbüstür. Allah'a çok çükür siyasi hayatımız boyunca, burayı dikkatle dinleyin, kendi aranızda tartışırken de cevap verin, hiç kimsenin sırtına binmedik. Hiç kimseyi de sırtımıza bindirmedik.

AYRINTILAR GELECEK...