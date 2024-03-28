58 kez bıçakladı ceza indirimi istedi

Yüksek mimar ve YouTuber Merve Veziroğlu, geçen ağustosta İstanbul Üsküdar’daki evinde eşi Yunus Yıldırım tarafından 58 kez bıçaklandı.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 28.03.2024 - 04:00
58 kez bıçakladı ceza indirimi istedi
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Yıldırım’ın yargılandığı davanın ilk duruşması dün İstanbul Anadolu 21. Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İlk duruşmada savcı, sanığın “eşe karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, 112’yi aradığı için ceza indirimi talep eden sanık Yıldırım’ın tutukluluk halinin devamına karar verirken duruşmayı 31 Mayıs’a erteledi.

Duruşmanın ardından Veziroğlu’nun avukatı Ayşe Esra Çetin, “Her gün bir kadının zarar gördüğünü tanıklık ediyoruz. Temennimiz bu haberlerin azalması ve tamamen yok olması bunun da ön koşulu caydırıcı cezalar var olan hükümlerin etkin şekilde uygulanması. 58 bıçak darbesi almış bir kadının hayatta kalması, kendini bir mahkemede savunuyor olması, hakkını arayabilmesi büyük bir mucize. Bu eylemin hak ettiği şekilde cezalandırılması beklentisindeyiz” dedi


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