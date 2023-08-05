Yayınlanma: 05.08.2023 - 12:17

Güncelleme: 05.08.2023 - 12:22

YouTube fenomeni yüksek mimar Merve Veziroğlu Yıldırım'ın kişisel hayatı merak edildi. Fenomen Merve Veziroğlu Yıldırım'ın adı internette en çok aranan isimler arasında yer aldı. Peki, Merve Veziroğlu Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım öldü mü? Merve Veziroğlu Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? İşte, Merve Veziroğlu Yıldırım hakkındaki detaylar...

MERVE VEZİROĞLU YILDIRIM KİMDİR?

Merve Veziroğlu Yıldırım 30 Temmuz 1991'de doğdu. İstanbul’un Üsküdar ilçesinde yaşayan yüksek mimar Merve Veziroğlu Yıldırım YouTube kanalında paylaştığı dekorasyon hileleri, kendin yap ve challange videoları ile tanındı.

Merve Veziroğlu Yıldırım’ın sosyal medya platformu Instagram’da 18 bin takipçisi bulunuyor. 2017 yılından bu yana YouTube üzerinden yayın yapan Merve Veziroğlu Yıldırım’ın 116 bin takipçisi bulunuyor.

MERVE VEZİROĞLU YILDIRIM ÖLDÜ MÜ?

Yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım, evli olduğu Yunus Yıldırım tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 32 yerinden bıçaklanan Youtuber yoğun bakıma kaldırıldı.