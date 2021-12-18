'5'li çete' iddiası: CHP ve İYİ Parti'yle görüşmek için sıraya girdiler
Gazeteci Murat Yetkin Murat Yetkin, '5'li çete' nitelendirilen şirketlerin CHP ve İYİ Parti yönetimiyle görüşmek için sıraya girdiğini öne sürdü.
Milyarlarca liralık kamu ihalelerinin değişmez adresi olan, vergi affı ve garanti ödemeleriyle anılan, muhalefetin ise “beşli çete” olarak andığı müteahhitlik şirketleriyle ilgili çok çarpıcı bir iddia dile getirildi.
FOX TV yayınlanan Orta Sayfa programında yorumcularından Murat Yetkin, sözkonusu şirketlerin CHP ve İYİ Parti yönetimiyle görüşmek için sıraya girdiğini öne sürdü.
'5'li çete' diye nitelendirilen şirketlerin tamamının, ANAP döneminden itibaren devletin ihalelerine giren şirketler olduğuna dikkat çeken Yetkin "Şu anda bir takım şeyleri tam kanıtlayamadığım için söyleyemiyorum. Bir kısmının bilgisi direkt bende var. Bunlar çok açık bir şekilde CHP'ye İYİ Parti'den, neredeyse 'sıraya girmiş vaziyette' diyeceğim randevular istiyorlar, yardımlar yapmaya çalışıyorlar" dedi.
Yetkin, bu sözler üzerine programın bir diğer yorumcusu Deniz Zeyrek'in araya girerek "Cumhurbaşkanı bunları biliyor mu?" diye sorması üzerine "Bilmez olur mu hiç?" yanıtı verdi.
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