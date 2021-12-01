Hayat kısa 5'li çete para sayıyor: 110 milyon TL’lik ödeme

01 Aralık 2021 Çarşamba, 09:25

Milyarlarca liralık kamu ihalelerini yandaşlara dağıtan iktidarın, ambulansı bile ‘beşli çete’ üyesi Kolin İnşaat’tan aldığı açığa çıktı. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 19 Ekim 2018’de 1200 adet ambulans alımı için ihaleye çıktı.

Sağlık Bakanlığı’nın ihtiyacı olan ambulansların 800 adetlik bölümünü ise AC Arge Endüstriyel Üretim Şirketi ile Kolin İnşaat’tan alındığı ortaya çıktı. Bakanlık kasasından Kolin ve AC Arge Endüstriyel Üretim Şirketi’ne 110 milyon 695 bin TL ödendi.

KAMUDAN 28 MİLYAR TL

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığı’na ambulans satan iş ortaklığı içerisinde yer alan Kolin İnşaat, ‘beşli çete’ olarak nitelendirilen şirketler arasında yer alıyor. Kolin İnşaat, kamudan aldığı milyarlarca liralık ihaleler ile AKP döneminde hızla büyüdü. Kolin, 2011 ile 2021 yıllarını kapsayan son 11 yılda kamuda 52 devasa bütçeli ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 28 milyar 155 milyon TL’yi buluyor.

Kolin, 10 yıllık dönemde en çok Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nden ihale aldı. Şirket ile müdürlük arasında sekiz ihale kapsamında toplam 9,9 milyar TL’lik anlaşma sağlandı. Kolin’in TCDD’den aldığı sekiz ihalenin bedeli 3,9 milyar TL, Karayolları’ndan aldığı sekiz ihalenin bedeli ise 3,1 milyar TL olarak gerçekleşti. BOTAŞ, İBB ve TOKİ; Kolin’in yüksek maliyetli sözleşmelere imza attığı diğer idareler olarak sıralandı.

KOLİN, DÜNYADA BEŞİNCİ

Dünya Bankası’nın “Altyapı Yatırımlarına Özel Sektör Katılımı Veri Tabanı”nda 1990-2020 yılları arasında en çok ihale alan şirketler listesinde Türkiye’den 5 şirket ilk 10’da yer alıyor. Limak, dünyada en çok altyapı yatırımı ihalesi alan 2’nci şirket olurken, Cengiz 4, Kolin 5, Kalyon 6, MNG ise 7’nci sırada bulunuyor.