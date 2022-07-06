5'li çetenin Kemal Kılıçdaroğlu'na mesajı ortaya çıktı

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 08:49

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak 5'li çeteye seslendi. Kılıçdaroğlu, 5'li çeteden kendisine haber yollandığını belirterek, "5'li çete ile aramı bulmaya yeltenen sermayedar, holding, piyasa, kim olursa olsun pişman olur; bu böyle biline. Şimdi varsa cesaretiniz, gelin beni ikna edin. Ama haber yollamayı bırakın" ifadelerini kullandı.

Birgün'de yer alan habere göre, AKP döneminde kamu kaynaklarının belli çevrelere kaynak aktarılmasının “Beşli çete” benzetmesi ile simge ismi olan grubun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme ısrarını parti dışından bazı isimler aracılığıyla sürdürdüğü bildirildi.

"BİZİ BİR DİNLESE..."

Özellikle Mehmet Cengiz’in bazı iş insanları aracılığıyla daha önceki istemleri karşılık bulmamasına rağmen Kılıçdaroğlu’na “Bizi bir dinlese…” mesajları gönderdiği öğrenildi. Bu ısrarların son günlerde yoğunlaşması üzerine Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

KAMULAŞTIRMA AÇIKLAMASI

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke’nin “Kamu zararı yaratan projeleri kamulaştıracağız. Bu projelerin hangi şirketler tarafından yapıldığı, sahibinin kim olduğu, adının ne olduğu bizi hiç ilgilendirmiyor” açıklamasıyla sermaye çevrelerinde başlayan tedirginlik, daha sonra yakınlaşma çabalarına dönüştü.

Olası bir CHP iktidarında yaşanabilecek sorunları “bildik yöntemleri” ile aşmaya çalışan sermaye çevreleri CHP Genel Merkezi ile diyalog yolları araştırmaya başladı. Bu girişimleri daha önce de deşifre eden Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Sadece birinizle değil hepinizle görüşeceğim” açıklamalarına karşın özellikle Cengiz Grubu’ndan gelen taleplerin ardı arkasının kesilmediği öğrenildi. Mehmet Cengiz’in “Bizi bir dinlese…” mesajı CHP Genel Başkanlığı tarafından karşılıksız bırakılmakla kalmadı. Kılıçdaroğlu, tweet atarak da bunu kamuya teşhir etti.

Cengiz’in, Ertuğrul Özkök ve Cengiz Semercoğlu ile röportajında yer alan “Deniz Baykal’a gittik, gelin, buyurun gezin dedik. Bir heyet kurdu ve geldi, anlattık. Ondan sonra dost olduk ve dostluğumuz devam ediyor” açıklamasında anlattığı ilişki yöntemi bu sefer işe yaramadı.

BÜROKRATLARIN İLGİSİ DE YOĞUN

Seçim yaklaştıkça sadece sermaye çevrelerinin değil bürokratların da muhalefet partilerine olan ilgisinin arttığı bildirildi. Yargılanma korkusuyla AKP döneminde yapılan usulsüzlükleri muhalefet partilerine aktaran üst ve orta düzey bürokratlar kadar alt düzeyden de dosya akışı olduğu öğrenildi. Çok sayıda bürokratın CHP yöneticileri ve milletvekilleri ile temasa geçerek bildiklerini aktardığı ifade edildi.

HER DÖNEMİN MÜTEAHHİTLERİ

Kamu özel işbirliği modeli ile yapılan projelerin yapımını üstlenerek dünyanın kamudan iş alan müteahhit sıralamasında ilk sıralara yerleşen müteahhitler “Cengiz, Limak, Kalyon, Kolin ve Makyol” “Beşli çete” olarak isimlendirilse de bu grubun sayısının 10’un üzerinde olduğu biliniyor. Diğerleri AKP döneminde büyüse de Cengiz Grubu, AKP öncesinde de altyapı ve turizm yatırımları ile servetine servet kattı.

Halka küfretmesi nedeniyle tepkilerin odağında bulunan Mehmet Cengiz ismi 1980’li yıllarda duyuldu. ANAP’ın açtığı yoldan ballı turizm yatırımları gerçekleştiren Cengiz, bu partinin “kasası” olarak isim yaptı. Tahsis edilen kamu arazileri üzerinde dev turizm yatırımları gerçekleştirdi, Türkiye’nin ilk 7 yıldızlı otelini de bu grup yaptı. ANAP’ın iktidardan düşmesi ile diğer iktidarlara yanaşan Cengiz, esas büyük birikimini AKP döneminde aldığı teşvikler ve dev KÖİ ihaleleriyle yaptı.