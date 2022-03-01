6 ilde FETÖ operasyonu: Görevdeki askerler de aralarında 33 gözaltı kararı
Mersin merkezli 6 ilde, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında 19 muvazzaf askerin de bulunduğu 33 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında, muvazzaf 10 astsubay ve 9 uzman çavuş, 6 emekli, 2 meslekten ihraç, 2 eski askeri öğrenci olmak üzere 29 asker şüphelinin de arasında olduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için Mersin, Ankara, Karaman, Bolu, Şanlıurfa ve Tokat'ta çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Soruşturma kapsamında aranan bir astsubay, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince merkez Toroslar ilçesindeki evinde gözaltına aldı.
Ekiplerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.
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