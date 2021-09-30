6 parti, 5 Ekim’de ‘parlamenter sistem’ için ikinci kez bir araya geliyor
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi yetkilileri, 5 Ekim’de Meclis’te bir araya gelerek, “parlamenter sistem” konusunda uzlaşılan ilkelerle ilgili ikinci toplantıyı yapacak.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, daha önce İstanbul’da toplanan muhalefet partileri, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışmalarının masaya yatırılması için Meclis’te yeniden bir araya gelecek. Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün ile DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu katılacak. Toplantıda, partilerin kamuoyuna açıklanan parlamenter sistem çalışmalarında yer alan “tarafsız, partisiz cumhurbaşkanı”, “güçlü meclis” ve “bağımsız yargı” temel ilkeleriyle ilgili görüş ve öneriler konuşulacak.
‘ORTAK DİL OLACAK’
Toplantı hakkında bilgi veren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, muhalefet partileriyle “kuvvetler ayrılığı” hedefinde bir araya geleceklerini belirterek, “Ortak bir dilimiz olacak. Belki seçimlerden sonra nasıl hareket edeceğimizin de yol haritasını ortaya koyacağız” dedi. Bu konuda bir ittifak içinde olduklarını dile getiren Erdem, şunları kaydetti: “Seçim ittifakını seçimler yaklaşırken göreceğiz. Bizim CHP ile bir arada olduğumuz, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin içinde olduğunu, olacağını düşündüğümüz bir Millet İttifakı’mız var. Buna ek olarak Gelecek ve DEVA geldi. Bu partilerin Millet İttifakı’nda seçim esnasında olup olmayacağını bilemeyiz. Biz şu anda anayasayı değiştirme ittifakı kurduk.”
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