6 muhalefet partisinden parlamenter sistem açıklaması

23 Eylül 2021 Perşembe, 02:30

Aralarında Millet İttifakı bileşenlerinin de yer aldığı 6 muhalefet partisi temsilcisinin, güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir araya geldiği toplantıda, “gensorunun Meclis’e geri getirilmesinin” üzerinde duruldu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı güçlendirilmiş parlamenter sistem modelinde birleşen CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin temsilcilerinin katıldığı toplantıda, partilerin sistem önerileri üzerindeki görüş ayrılıkları ve birleştikleri konular masaya yatırıldı. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, toplantıya katılan tüm temsilciler, “güçlendirilmiş parlamenter sistem” önerisinden salt “güçlü bir parlamentonun anlaşılmaması” gerektiğini vurguladı. En önemli noktanın “kuvvetler ayrılığı ilkesi” olduğu dile getirilirken, bu ilkenin tesis edilmesi için de belirlenen en önemli kriterler, “Tüm kesimleri kucaklayan, tarafsız Cumhurbaşkanı”, “iktidarın gölgesinde karar almayan hukuk düzeni”, “Meclis’in denetleme yetkisinin yeniden sağlanması”, “gensoru uygulamasının yeniden inşası”, “Meclis’in bütçeyi reddetme gibi yetkilerinin yeniden belirlenmesi” şeklinde belirlendi.

SIRADAKİ MADDELER

6 muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması sonrasında Siyasi Partiler Yasası, seçim yasaları, Meclis İçtüzüğü gibi yasal düzenlemeler ve atılması gereken adımlar için de bir araya geleceğinin altı çiziliyor. HDP’nin de güçlendirilmiş parlamenter sistem ile ilgili çalışmasının yakın bir tarihte kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edilirken 6 muhalefet partisinin süreci, “HDP’nin çalışmasını da kapsayacak şekilde ilerletmek istediği”, bu kapsamda “HDP ile görüşmeler yürütüldüğü” belirtiliyor.

Öte yandan toplantıda, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kürt sorununun çözümü için HDP’yi ve TBMM’yi işaret eden” açıklamalarına destek verildiği öğrenildi.