6 parti seçim güvenliği için yol haritasını açıklayacak

05 Haziran 2022 Pazar, 19:41

29 Mayıs tarihinde dördüncü toplantısını gerçekleştiren altı parti, yayımladıkları ortak bildiride Seçim Güvenliği Komisyonu'nun planlama aşamasına geçtiğini duyurmuştu.

Altı partiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Seçim Güvenliği Komisyonu, seçim öncesi, seçim dönemi, seçim günü ve seçim sonrası olmak üzere dört aşamada yapılacak ortak çalışmaları ele almış ve atılacak adımları planlama aşamasına geçmiştir. Bu çerçevede, şu temel hususu kamuoyumuza duyurmak isteriz: Altı siyasi parti olarak, yol haritamızda belirlediğimiz şekilde, seçim sonuçları YSK tarafından ilan edilip kesinleşene kadar ortak çalışmaya ve iş birliğine devam edeceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, bir tek oylarının dahi zayi olmaması için gece gündüz çalışacak; seçimlerin adil, serbest, şeffaf ve güvenlik içinde gerçekleşmesi için her türlü tedbiri alacağız"

YOL HARİTASINI AÇIKLAYACAKLAR

6 partinin genel başkan yardımcılarının oluşturduğu Seçim Güvenliği Komisyonu, 6 Haziran 2022 Pazartesi bir araya gelecek. Toplantının ayrıntıları belli oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sayın Oğuz Kaan Salıcı, DEVA Partisi Seçim İşleri Başkanı Sayın İdris Şahin, Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalar Başkanı Sayın İlay Aksoy, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Sayın Ayhan Sefer Üstün, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı ve Ankara Milletvekili Sayın Şenol Sunat ile Saadet Partisi Mahalli İdareler Başkanı Sayın Hasan Bitmez'den oluşan Seçim Güvenliği Komisyonu, yarın saat 12.00’de, Çankaya'daki TBB Litai Konukevi'nde buluşacak.

Seçim Güvenliği Komisyonu, bugüne kadar yapılan çalışmaları, mutabakata varılan hususları ve iş birliğinin yol haritasını kapsayan bir basın açıklaması yapacak.