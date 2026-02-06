Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.02.2026 09:40:00
ANKA
6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı… Pazarcık'ta 'Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok' sloganına polisten uyarı

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde kaymakamlık tarafında düzenlenen anma yürüyüşünde “Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok” sloganına atan bir grup polis tarafından uyarılarak, slogan atmamaları istenildi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023'te saat 04.17'de meydana gelen 7,7 ve yaklaşık 9 saat sonra 13.24'te Elbistan ilçesinde ise meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremlerin üçüncü yıl dönümünde Türkiye’nin birçok bölgesinde anma etkinlikleri sürüyor.

Depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinde kaymakamlık tarafından anma programı düzenledi. Kaymakamlık binası bahçesinde yapılan anma programı depremde yaşamını yitirenler için dua okunup, saygı duruşunda bulunuldu.

O SLOGANA UYARI GELDİ

CHP milletvekilleri Ali Öztunç, Mehmet Tahtasız, Deniz Yavuz Yılmaz’ın da katıldığı anma programı ilçe merkezinden saat kulesine yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşteki bir grubun, “Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok" sloganları atması üzerine polis yetkilisi grubun yanına gelerek slogan atmamaları uyarısında bulundu.

Yürüyüşe katılan depremzede bir kadın ise fenalık geçirdi. Yürüyüş, saat kulesine karanfil bırakılmasının ardından son buldu.  

