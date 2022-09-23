68 kuşağı önderlerinden Kamil Dede hayatını kaybetti
68 kuşağının önde gelen isimlerinden, Sosyalist Cumhuriyet Partisi (SCP) Genel Sekreteri Kamil Dede yaşamını yitirdi.
Sosyalist Cumhuriyet Partisi (SCP) Genel Sekreteri Kamil Dede, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
73 yaşındaki Dede'nin ölümü üzerine partisinden yapılan açıklamada “Kamil Dede, Türkiye’nin tam bağımsızlığı ve halkımızın iktidar olması için verilen mücadelede her zaman yaşayacaktır. Kamil Dede arkadaşımızı yarın Ankara’da ebedi istirahatgâhına uğurlayacağız” denildi.
Açıklamada “Kamil Dede arkadaşımız, 1960’ların başlarında İzmit Gölcük’te tersane işçisi babasının yöneticisi olduğu Türkiye İşçi Partisi saflarında mücadeleye başladı. 1968 gençlik hareketinin unutulmaz önderlerindendi. Kamil Dede, Türkiye’nin bağımsızlığı, milletimizin kurtuluşu ve emekçi halkımızın iktidar olması için 60 yılı bulan mücadele hayatı içinde hep örgütlü oldu, hep partili oldu. Mahir Çayan ile birlikte THKP-C’nin önder kadrosu içinde yer alan arkadaşımız, 12 Mart döneminin hapishane koşullarında Türkiye sosyalistlerinin birliği yolunda önemli sorumluluklar üstlendi. 1978 yılında arkadaşları ile birlikte Türkiye İşçi Köylü Partisi saflarına katıldı” ifadeleri kullanıldı.
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