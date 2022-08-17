CHP Kadın Kolları, kapı kapı dolaşarak projeleri anlatıyor

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 04:00

CHP, her hafta farklı bir ilde yaptığı grup toplantılarına bugün Yalova’da sürdürürken partinin kadın kolları da kapı kapı gezerek Aile Destekleri Sigortası (ADS) ve YaşamHak gibi projeleri anlatıyor. İki yılda saha çalışmaları kapsamında dünyanın çevresini 1.5 tur dolaşacak kadar yol kat ettiklerini söyleyen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, bu hafta da Yalova’dan sonra Giresun, Gümüşhane ve Erzincan’da olacaklarını söyledi. Kadın Kolları Genel Başkanlığı olarak iki yıldır yaptıkları çalışmaları Cumhuriyet’e anlatan Nazlıaka, şu bilgileri paylaştı:

"İLK OY" PROJESİ

“Dünyanın çevresini 1.5 tur dolaşacak kadar yol kat ederek saha çalışması yaptık. YaşamHak projemizi hayata geçirdik. Her salı sosyal medya üzerinden ‘Demir Leblebi’ sohbeti yaptık. Yardıma muhtaç olan ve yangın, sel, deprem gibi afetlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza maddi ve manevi destek olduk. Siyasi Partiler Yasa Teklifi’nin STK’lerle görüşülerek hazırlanması ve kamuoyu oluşturulmasını sağladık. İlk Oy projesi ile genç kadınları partimize kattık. Ayrıca yerel ve genel seçimlerde yüzde 5’in altında farkla kazandığımız ve kaybettiğimiz il ve ilçelere odaklandık.”

"HEDEF İKTİDAR"

ADS ziyaretleri kapsamında 1 milyon 168 bin 787 haneye gittiklerini aktaran Nazlıaka, bugün Yalova’da grup toplantısına katıldıktan sonra YaşamHak otobüsüne binerek sırasıyla Giresun, Gümüşhane ve Erzincan’a gideceklerini söyledi. Nazlıaka, “Ana hedefimiz; partimizi iktidara taşımak. Bunun için ev ev dolaşarak politikalarımızı anlatmaya devam edeceğiz. YaşamHak projemizle mağdur kadınlara, ADS ile yoksul kadınlara ulaşmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.