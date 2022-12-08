6’lı masa kurmayları ortak hükümet programı hazırlıyor: Uyumun güvencesi

08 Aralık 2022 Perşembe, 04:00

Güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir araya gelen 6’lı masanın, 72 alt başlıkta çalıştığı ortak hükümet programının yılbaşında tamamlanacağı öğrenildi. Çalışmaya ilişkin bilgi veren parti kurmayları, “Örneğin seçimi kazandıktan sonra göreve gelecek tarım bakanı hangi partiden olursa olsun, açıkladığımız bu ortak programın tarım bölümüne uygun olarak hareket edecek. Herkesin görevi belli olacak” dedi.

6’lı masa, bir sonraki toplantısını Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ev sahipliğinde yapacak. Ay sonu ya da yeni yılın ilk haftası yapılması planlanan toplantının gündeminde, masanın bir süredir 72 alt başlıkta çalıştığı ortak hükümet politikaları olacak. Edinilen bilgiye göre partilerin kurmayları yeni yıl geldiğinde bu ortak hükümet programı çalışmasını bitirmeyi hedefliyor.

"UYUMUN GÜVENCESİ"

Kurmaylar, çalışma tamamlandıktan sonra toplanacak liderlerin, bunun kamuoyuna nasıl açıklayacağının kararını vereceğini söylüyor. Çalışmaya ilişkin bilgi de veren kurmaylar, “Hazırlayacağımız bu çalışmayı, bir seçim beyannamesi gibi ortak bir hükümet programı gibi sunacağız. Ekonomiden sosyal adalete, yargıdan tarıma, savunma sanayisinden eğitime kadar her başlıkta yapacaklarımız bu programın içinde olacak” dedi. Liderlerin Gelecek Partisi’nde yapacağı toplantıda geçiş sürecinin ilkelerinin de karara bağlanması bekleniyor.

Öte yandan CHP’nin açıkladığı vizyon belgesinin bu ortak programa etkisine ilişkin konuşan kurmaylar, şunları söyledi: “Partilerin elbette programı olacak. CHP’nin hazırladığı belgeden de kendi programlarımızdan da faydalanılacak. Sonunda ortaya çıkan program, hepimizin ortak programı olacak. 6’lı masanın kendi bir programı olacak. Göreve gelen herkes de hangi partiden olursa olsun buna uyacak. Böylece binlerce sayfalık bir koalisyon protokolü karmaşası olmayacak. Vatandaş da herkesin ne yapacağını bilecek. Hazırladığımız çalışma da bizim uyumumuzun teminatı olacak.”