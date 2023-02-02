6’lı masa, yolsuzluklarla mücadele için 14 Mayıs’ın ardından ofis kuracak: 'O paraları getireceğiz'
6'lı masanın "Ortak Politikalar Mutabakat Metni” açıklandı. Metinde Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu kurulması, kara para aklanmanın önlenmesi, KÖİ'lerin şeffaflığı gibi maddeler yer aldı.
Güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir araya gelen 6’lı masa, yolsuzlukla elde edilen ve yurt dışına kaçırılan paraların geri getirilmesi için “Mal Varlıklarının Geri Alınması Ofisi” kuracaklarını açıkladı.
BU GÖRÜNEN KISMI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Türkiye’den çalınan 418 milyar doların bu ofisin çalışmalarıyla geri getirileceğini söyleyen CHP kurmayları, “Genel başkan özel bir çalışma yaptırarak bu 418 milyar dolar rakamını buldu. Bu şu ana kadar dürüst bürokratlarla tespit edebildiğimiz rakam” dedi.
"HESABI SORULACAK"
İktidar olduklarında asıl rakamın ortaya çıkacağını söyleyen kurmaylar, “Kuracağımız ‘Hasar Tespit Komisyonu’ belki çok daha yüksek bir rakam bulacak. O zaman köprü, otoyol, hastane ihalelerinde neler yapıldığı, kimlere ne garantiler verildiği tam anlamıyla ortaya çıkacak. Bu kapsamda da hukuki çerçevede bunun hesabı sorulacak” değerlendirmesini yaptı. Ofisin de komisyon çalışmalarına göre hareket edeceğini aktaran kurmaylar, şu bilgiyi paylaştı:
OFİS NE YAPACAK?
“Yolsuzluklarla vatandaşın alınterinden çalınan paralar var. Bunların geri alınması için hukuki çalışma ve inceleme gerek. Çünkü hem ulusal alanda hem de uluslararası alanda geri gelecek bir paradan söz ediyoruz. Bu ofis de bunu sağlayacak. Örneğin, uluslararası alanda geri dönüş işlemi yapılırsa tahkime bile gidilse devletimizin lehine olan örnekler sunulacak. İşte bunun için de bir hazırlık yapılması gerekiyor. Ofis onu yapacak.”
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