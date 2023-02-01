Çevre Bakanlığı'nda ‘Ortak Program’ paniği: Metne karşı açıklama seferberliği başlatıldı

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 04:57

6’lı masanın önceki gün açıkladığı seçim beyannamesi niteliğindeki “Ortak Politikalar Mutabakat Metni”nin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda metne karşı “açıklama seferberliği” başlatıldı.

Bakanlığın merkez teşkilatının yer aldığı WhatsApp gruplarına iletilen mesajlarda, birimlere, metinde bakanlığın faaliyet alanında yer alan vaatlere ilişkin bir “karşı açıklama” yapılması istendi.

Mesajda, “Söz konusu vaatlerin birçoğu bakanlığımızca ya yapılmış, ya da çalışılmakta olan konular. Bu itibarla biriminizle ilgili konuların bir iki cümlelik spot ifadelerle çalışılarak yarın (bugün) bizlere buradan gönderilmesi büyük önem arz etmektedir” ifadelerinin yer alması dikkat çekti.

Gruplara, mutabakat metninde yer alan 168 madde, 11 sayfalık tablo şeklinde iletilirken bu maddelerin karşılarına “açıklama” yapılması için boş alanlar eklendiği görüldü. Diğer mesajda da, “6’lı masanın ortak politikaları konusunda dairemiz ilgili eylem konusunda yapılan çalışmaları bir iki cümle ile sabah saat 11’e kadar hazırlayalım” ifadeleri yer aldı.