6'lı masadan 'Göç Komisyonu' adımı

18 Haziran 2022 Cumartesi, 04:00

Muhalefet liderlerinin son 6’lı masa buluşması sonrası; seçim güvenliği, siyasi ahlak yasası ve ekonomi alanlarındaki çalışmalar için bir araya gelen partiler “göç” konusunda da komisyon kurarak ortak bir yol haritası belirleme kararı aldı.

Bu kapsamda parti kurmayları pazartesi günü İYİ Parti genel merkezinde toplanacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, genel başkan başdanışmanı Ünal Çeviköz, Demokrat Parti genel başkan yardımcısı İlay Aksoy, Genel Sekreter yardımcısı Bilal Özkan, İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Erozan ve Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Tolga Akalın, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve Genel Başkanlık Dışişleri Güvenlik Politikaları Koordinatörü Abdurrahman Bilgiç, Gelecek Partisi Dış İlişkiler Başkanı Ümit Yardım ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya’nın yer alacağı komisyon hafta başında bir araya gelecek.

Edinilen bilgiyi göre, tanışma toplantısı olarak planlanan ilk görüşmede her parti kendi önerilerini sunacak. Partiler toplantı sonunda, komisyonun çalışma çerçevesini belirleyecek. Demokrat Parti’nin “Komisyon bizzat sahada olsun. İnsanların göç sorunu konusunda ne düşündüğünü öğrensin” önerisini getireceği de öğrenildi.