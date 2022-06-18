6'lı masadan 'Göç Komisyonu' adımı
Altı muhalefet partisinin kurmaylarının oluşturduğu Göç Komisyonu, pazartesi günü İYİ Parti genel merkezinde bir araya gelecek.
Muhalefet liderlerinin son 6’lı masa buluşması sonrası; seçim güvenliği, siyasi ahlak yasası ve ekonomi alanlarındaki çalışmalar için bir araya gelen partiler “göç” konusunda da komisyon kurarak ortak bir yol haritası belirleme kararı aldı.
Bu kapsamda parti kurmayları pazartesi günü İYİ Parti genel merkezinde toplanacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, genel başkan başdanışmanı Ünal Çeviköz, Demokrat Parti genel başkan yardımcısı İlay Aksoy, Genel Sekreter yardımcısı Bilal Özkan, İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Erozan ve Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Tolga Akalın, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve Genel Başkanlık Dışişleri Güvenlik Politikaları Koordinatörü Abdurrahman Bilgiç, Gelecek Partisi Dış İlişkiler Başkanı Ümit Yardım ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya’nın yer alacağı komisyon hafta başında bir araya gelecek.
Edinilen bilgiyi göre, tanışma toplantısı olarak planlanan ilk görüşmede her parti kendi önerilerini sunacak. Partiler toplantı sonunda, komisyonun çalışma çerçevesini belirleyecek. Demokrat Parti’nin “Komisyon bizzat sahada olsun. İnsanların göç sorunu konusunda ne düşündüğünü öğrensin” önerisini getireceği de öğrenildi.
Video Haberler
- 'Mazota zam, her şeye zam; nedir bu abi?'
- 'Daha uçamıyorsun' diyerek uçakla kavga etti
- '260 ton radyoaktif atık İstanbul'a getirildi'
- Kurbanlık inekler market reyonlarını gezdi
- Oğluyla tartışıp, etrafa saldırdı!
- Adayı duyurma şartını açıkladı
- Kayseri’de 2 paraşütçü havada çarpıştı
- Gece denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi
- İşten çıkıp eve geldi, kocasını öldürülmüş halde buldu
- Taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Müge Anlı için harekete geçildi
- 'Mazota zam, her şeye zam; nedir bu abi?'
- 'Merkez'in dolar tahmini zirvede
- Alman şirketten Saray'a ihtar
- Arınç'tan Metiner'e zehir zemberek sözler
- 'Sakın yatırım yapmayın' diyerek uyardı
- İstinaftan Alçı'ya kötü haber
- Terör örgütü lideri Öcalan için çarpıcı iddia
- Son anketteki 'CHP' ve 'İYİ Parti' ayrıntısı
- YÖK Başkanı Erol Özvar'dan YKS paylaşımı