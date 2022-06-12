Güldür Güldür Show'dan 'altılı masa' skeci

Güldür Güldür Show'un beklenen 'altılı masa' skeci izleyicilerle buluştu. Programda, altılı masadaki (CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat partileri) liderleri taklit edildi.

cumhuriyet.com.tr
12 Haziran 2022 Pazar, 05:14
Güldür Güldür Show'dan 'altılı masa' skeci
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati skeçleri gündem olan Güldür Güldür Show'un beklenen 'altılı masa' skeci yayımlandı. 

Yeni bölümde muhalefet liderlerinin bir araya geldiği altılı masa taklit edildi. Güldür Güldür Show'un sosyal medya hesabından skecin 1 dakikalık görüntüsü de yayınlandı.



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