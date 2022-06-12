Güldür Güldür Show'dan 'altılı masa' skeci
Güldür Güldür Show'un beklenen 'altılı masa' skeci izleyicilerle buluştu. Programda, altılı masadaki (CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat partileri) liderleri taklit edildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati skeçleri gündem olan Güldür Güldür Show'un beklenen 'altılı masa' skeci yayımlandı.
Yeni bölümde muhalefet liderlerinin bir araya geldiği altılı masa taklit edildi. Güldür Güldür Show'un sosyal medya hesabından skecin 1 dakikalık görüntüsü de yayınlandı.
Eee, daha daha nasılsınız? #GüldürGüldürShow pic.twitter.com/Rrvn4DOiEU— Güldür Güldür Show (@Guldur_Guldur) June 11, 2022
Video Haberler
- Atandığı köy okulunda öğrencilerin hayatını değiştirdi
- Ukrayna meclis üyesi toplu mezarların videosunu paylaştı
- Lunaparkta salıncak koptu: Kurtarma çalışmaları sürüyor
- Baz istasyonundan 'kablo' hırsızlığı: Kameraya yansıdı
- Marmaris'te marinada bağlı yat küle döndü!
- Önce gasbetti, sonra mağdura 'hırsız' dedi
- Minibüs bekleyen kadına fiziksel taciz
- Motosikletli saldırganlar 'kırtasiyeye' ateş açtı!
- Mobilyacıda yangın: Dükkan kullanılamaz hale geldi!
- GÖÇİZDER üyelerine tutuklama
En Çok Okunan Haberler
-
- Helikopter kazasında 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
- CHP ilçe gençlik kolları yöneticisi hayatını kaybetti
- Cepkin'den Yılmaz'a: Aramızda çözelim
- Fulya Öztürk'ten yeni karar: Artık istemiyorum
- 'Köpek' tartışmasında aynı aileden 3 kişiyi katletti
- 'Geç kardeşim, geç onları'
- İtalya'da kaybolan helikopterle ilgili yeni gelişme
- 'Erken seçim değil, tarihi konuşuluyor'
- Benzin ve otogaza büyük zam
- Ankara'da alarm:Yağış şiddetini arttırdı, bir kişi kayıp