Güldür Güldür Show'dan 'altılı masa' skeci

12 Haziran 2022 Pazar, 05:14

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati skeçleri gündem olan Güldür Güldür Show'un beklenen 'altılı masa' skeci yayımlandı.

Yeni bölümde muhalefet liderlerinin bir araya geldiği altılı masa taklit edildi. Güldür Güldür Show'un sosyal medya hesabından skecin 1 dakikalık görüntüsü de yayınlandı.



