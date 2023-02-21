6'lı masanın kurmayları: ‘Seçim tarihi netleşirse aday açıklanır’

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 06:15

Ortak cumhurbaşkanı adayını 13 Şubat’ta belirlemesi beklenen 6’lı masa, depremlerin ardından adayın belirlenme tarihini de öteledi.

Geçen cumartesi günü Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde deprem gündemiyle bir araya gelen liderler, 6’lı masanın rutin toplantısının 2 Mart’ta yapılacağı ilan ettiler.

Bu toplantı sonrası adayın ne zaman açıklanacağına ilişkin konuşan masa kurmayları, “Anayasaya göre seçimi 18 Haziran’da yapmak zorundalar. 14 Mayıs’ta seçimlerin olma ihtimali gözükmüyor. 18 Haziran’dan sonrası için bir erteleme girişimleri olursa da buna karşılık biz de sine-i millet dahil her türlü mücadeleyi veririz. Tarih kesinleşip seçim takvimi açıklanınca, aday da açıklanır” ifadelerini kullandı.

2 Mart’taki toplantı sonrası aday açıklaması yapılıp yapılmayacağına ilişkin de konuşan kurmaylar, “Tarih netleşmeden bu olmaz. Cumhurbaşkanı mesela 14 Mayıs’ta olacağını kesin ilan ederse o zaman bu toplantıda adaylık konusu gündeme gelir. Ama 14 Mayıs’ta olacağı meçhul bir seçim için adayın gündeme gelmesi doğru değil. Tarih netleştikten sonra yapılacak ilk toplantıda aday belirlenir ve ilan edilir” değerlendirmesini yaptı.