750 bin Filistinli Türkiye’ye mi geliyor?: Açıklama geldi!

Yayınlanma: 07.11.2023 - 21:21

Güncelleme: 07.11.2023 - 21:21

Eski ABD Büyükelçisi ve CHP Milletvekili Namık Tan, Gazze’den 750 bin kişinin Türkiye’ye gelme ihtimalini öne sürdü.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, son yıllarda; Afganistan, Suriye ve çeşitli Afrika ülkelerinden kaçan insanların mülteci deposu olmuşken, şimdi de Gazze’den 750 bin kişinin Türkiye’ye gelme ihtimali konuşulmaktadır Bu durumun uzun vadede Türkiye’nin güvenlik, demografik yapı ve sosyal barış konusunda sorunlar yaşamasına neden olacağı açıktır. Yanlış dış politika nedeniyle Ortadoğu’da meydana gelen çatışmaların tarafı olan iktidar, bu çatışmalar sonucunda ortaya çıkan insani krizden etkilenen kişileri kısa vadeli hesaplarla Türkiye’ye kabul etmesi halinde yeni ve çok büyük bir hata yapmış olacaktır Bu yanlış politikalardan acilen geri dönülmeli, Türkiye krizin çözümü konusunda etkin rol oynamalı, İsrail-Hamas savaşı nedeniyle ortaya çıkabilecek bu yeni mülteci krizini yerinde çözmek için çaba sarf etmeli, ABD ve İsrail arasındaki muhtemel bir mülteci anlaşmasının parçası olmamalıdır Gazze'ye sahip çıktığını iddia eden Erdoğan'ın, Gazze halkını insanlığın vicdanına aykırı şekilde vatanından sürecek bir planın parçası olması, bu planı uygulayacaklar arasında adının zikredilmesi de ibretliktir."

Türkiye, son yıllarda; #Afganistan, #Suriye ve çeşitli #Afrika ülkelerinden kaçan insanların mülteci deposu olmuşken, şimdi de #Gazze’den 750 bin kişinin Türkiye’ye gelme ihtimali konuşulmaktadır



Bu durumun uzun vadede Türkiye’nin #güvenlik, #demografik yapı ve #sosyal barış… — Namık Tan (@NamikTan) November 7, 2023

DEZENFORMASYON MERKEZİ'NDE AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı'na bağlı olan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarının paylaştığı "Netanyahu'dan açıklama: 2 milyar dolar karşılığında 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olması, Türkiye'de yaşaması konusunda Erdoğan ile anlaştık" bilgisinin yalan olduğunu söyledi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ayrıca, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yönde bir görüşmesi veya İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun böyle bir açıklaması söz konusu değildir. İddialar tamamen uydurmadır" denildi.