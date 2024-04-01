81 ilin 11'ini kadın başkanlar yönetecek

Yayınlanma: 01.04.2024 - 08:56

Güncelleme: 01.04.2024 - 08:58

31 Mart Yerel Seçimleri için hazırlanan Belediye Başkan aday listeleri kadın erkek eşitliği açısından bu seçim de sınıfta kaldı. DEM Parti dışında kadınlar açısından eşit temsil oranını yakalayan ya da yaklaşan parti olmadı ancak ülke bazında kadın belediye başkanı sayısı arttı.

31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına göre, 81 ilin 11'ini kadınlar yönetecek.

Bu sayı 2019 yerel seçimlerinden iki kat daha fazla.

2019 yerel seçimlerinde kadın aday oranı yüzde 7,89 olarak gerçekleşirken; AKP'de 1, CHP'den 1 ve HDP'den 2 kadın belediye başkanı seçilmişti.

31 Mart 2024 seçimlerinde ise 81 ilin 11'ini kadın adaylar kazandı.

Antep Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını, geçen dönem de başkanlık koltuğunda oturan AKP'li Fatma Şahin önde bitirdi.

CHP'DE 6 KADIN BAŞKAN

CHP'li Candan Yüceer Tekirdağ'da, Filiz Gencan Akın Edirne'de oyların çoğunluğunu alarak başkan seçildi.

Afyon'da Burcu Köksal, Eskişehir'de ise Ayşe Ünlüce Eskişehir'de yarışı önde götüren isim. Bilecik'te yarışı önde bitiren isim ise Melek Mızrak Subaşı oldu.

Aydın’da CHP'li Özlem Çerçioğlu yüzde 50'nin üzerinde oy alarak belediye başkanlığında 3'üncü dönemine adım attı.

DEM PARTİ LİSTELERİNDEN 4 KADIN ADAY BAŞKANLIK KOLTUĞUNDA

DEM Partili Ayşe Serra Bucak Küçük Diyarbakır Büyükşehir Başkanı olurken Siirt’te Sofya Alağaş, Batman’da Gülüstan Sönük, Ağrı'da da Hazal Aras kentleri yöneten kadın başkanlar olacak.

Ancak DEM Parti listelerinden 4 kadın aday resmi olarak belediye başkanlığını kazanmış olsa da eşbaşkanlık nedeniyle kazandığı 10 ilde de bir kadın bir erkek başkan aynı anda belediye başkanlığı yapacak.