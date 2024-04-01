Datça'da seçimi kim kazandı? Muğla Datça'da başkanı kim oldu? Mesut Yar ne kadar oy aldı? 31 Mart 2024 Datça'da yerel seçim sonuçları....

Yayınlanma: 01.04.2024 - 01:21

Güncelleme: 01.04.2024 - 01:21

Datçalılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdereler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Datça'da seçimi hangi aday kazandı?

DATÇA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde MHP'den Feyzullah Gülada, CHP'den Aytaç Kurt, DEM Partiden ise Fatma ÇEtinkaya başkan adayı olarak aday gösterildi.

DATÇA'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

AA verilerine göre, 23: 25 itibarıyla;

Sandıkların yüzde 73,53'ün açıldığı sonuçlara göre;

CHP Aytaç Kurt

Yüzde 46,35

MHP Feyzullah Gülada

Yüzde 36,29

Bağımsız Muhammet Mesut Yar

Yüzde 6,90