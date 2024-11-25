9 işçinin öldüğü İliç'teki maden faciasında yeni bilirkişi raporu: 'Kurum'un asli kusuru buharlaştı'

Yayınlanma: 25.11.2024 - 13:49

Güncelleme: 25.11.2024 - 13:49

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İliç’te 9 işçinin hayatını kaybettiği faciada yeni bilirkişi raporunu sert sözlerle eleştirdi.

Yavuzyılmaz, "Şirketin hazırladığı ÇED raporu, içinde bariz hatalar olmasına rağmen Çevre Bakanlığı tarafından onaylandı. Bu onay, hatalı bir raporu doğru yapmaz, aksine bakanlığın açıkça bir hata yaptığını gösterir" dedi.

Yavuzyılmaz, 23 Mayıs 2024 tarihli bilirkişi raporunda dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum’un asli kusurlu olduğuna işaret edildiğini hatırlatarak, "Bu raporu hazırlayan heyet değiştirildi. Yeni heyet, bakanlığın ve Murat Kurum’un sorumluluğunu adeta buharlaştırdı. Bu yeni rapor tam bir fiyasko" ifadelerini kullandı.

"DEĞERLENDİRME KABUL EDİLEMEZ"

Yavuzyılmaz, yeni bilirkişi raporundaki tutarsızlığa dikkat çekti. Yavuzyılmaz, "Rapora göre, bir kaza yaşanırsa bu ÇED raporuyla ilgili değilmiş, kaza olmazsa zaten ÇED raporuyla ilgili olamazmış. Bu kadar mantık dışı bir değerlendirme kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"BAKANLIK RAPORU HAZIRLAMIŞ GİBİ"

Yavuzyılmaz, bilirkişi raporunun bağımsızlığını sorgulayarak, "Bu raporu sanki bilirkişiler değil, bakanlık yetkilileri düzenlemiş gibi görünüyor. Bakanlık, sorumluluğunu gizlemeye çalışıyor" dedi.

Ayrıca, Murat Kurum’un bizzat imzaladığı, altın madenindeki ikinci kapasite artışına ÇED Olumlu Kararı veren belgeyi kamuoyuyla paylaştı.

"SORUMLULAR HESAP VERMELİ"

Yavuzyılmaz, "Faciada sorumluluğu olan herkes yargı önünde hesap vermeli. Bu bilirkişi raporlarıyla gerçeklerin üzeri örtülemez. Kamuoyu bu sürecin takipçisi olacak" diyerek sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

9 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda 9 işçi toprak altında kalmıştı. 2 işçinin 5 Nisan ve 19 Nisan'da, 2 işçinin 4 Mayıs'ta, 5 işçinin de 10 Haziran'da cenazelerine ulaşılmıştı.

Yaşanan facianın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 4 savcı tarafından sürdürülen soruşturmada olaya ilişkin 9 kişi gözaltına alınmış, bu kişilerden 6'sı 'taksirle ölümü ve yaralanmaya neden olmak' suçundan tutuklanırken, aralarında şirketin Türkiye müdürü C.D. ile A.R.K. ve M.T.A., adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmıştı.