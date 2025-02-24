9. kez genel başkan seçilen Erdoğan, muhalefetten transferler yapıp muhalefeti eleştirdi: 'Yeni Türkiye’ye alışın'

Yayınlanma: 24.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 24.02.2025 - 04:00

AKP’nin 8. Olağan Büyük Kongresi, dün Ankara Spor Salonu’nda yapıldı. Yaklaşık 100 bin kişilik salon dolarken, binlerce AKP’li de salon dışından kongreyi izledi. Erdoğan, salona girmeden salon önünde bekleyen yurttaşlar için otobüsün üzerinden konuşmada CHP’yi “kurultay” üzerinden hedef aldı. Kongre maratonlarını başarı ile tamamladıklarını söyleyen Erdoğan, “Milletimiz ile olan gönül köprülerini sağlamlaştırıp kendi iç muhasebemizi yaptık” dedi.

Kongreye davet edilen siyasi partilerden CHP, İYİ Parti, MHP, Anavatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, CHP, SOL Parti, Doğru Yol Partisi, HÜDA-PAR, Saadet Partisi kongreye temsilciler gönderdi. CHP’yi ise kongrede Genel Başkan Yardımcıları Aylin Nazlıaka ve Volkan Demir temsil etti. İYİ Parti’den ise başkanlık divanından Alper Akdoğan ve Kevser Ofluoğlu kongrede yer aldı. Ancak Akdoğan ve Ofluoğlu, İYİ Parti’den istifa eden isimlere rozet takılacağının öğrenilmesi ardından Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun talimatı ile salondan ayrıldı. DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah Partisi temsilcileri tepki olarak kongreye katılmadı.

Erdoğan konuşmasında “Türkiye Yüzyılını inşa ederken muhalefeti dönüştürme görevini yerine getirmekten kaçınmayacağız” ifadelerini kullandı. TÜSİAD’ı da hedef alan Erdoğan, “AKP döneminde sermayelerine sermaye katan iş dünyasının içindeki bir grup, kirli muhalefet anlayışını yeniden devreye alma çabasında. Yeni Türkiye’de kayıt dışı siyasete yer yoktur. Bu sözlerim komprador burjuvazinin sözcülüğüne soyunan muhalefet partilerinedir. Bu yeni Türkiye’ye alışmak, politikalarınızı buna göre hazırlamak zorundasınız” ifadelerini kullandı.

AKP’nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi de belli oldu. Listede yüzde 70 civarı bir değişim yaşandı. 39 yeni isim parti yönetimine girerken, 36 isim eski yerini korudu. İYİ Parti’den istifa ederek AKP’ye katılan Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz ve Konya Milletvekili Ünal Karaman yeni MKYK’da yer aldı. Gelecek Partisi’nden istifa edip AKP’ye geçen Ankara Milletvekili Nedim Yamalı ve istifasını önceki gün veren Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun da yeni yönetimde yer aldı. Yazıcı, AKP’ye transferi öncesinde “Erdoğan, 3. kez Cumhurbaşkanı adayı olamaz” çıkışını yapmıştı. Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden Abdurrahman Akyüz ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu da MKYK’ya girdi. Eski Alman milli furbolcu Mesut Özil, listede dikkat çeken isimlerden oldu. Dönemin milli takım teknik direktörü Fatih Terim tarafından Ay,Yıldızlı formayı giymesi için davet edilen Özil, Alman Milli Takımı’nı seçmişti.

Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın oğlu Mücahit Arınç, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek de MKYK’da yer aldı. Listede bulunan Genel Başkanvekili Efkan Ala’nın ise partinin ikinci ismi olarak devam edeceği ifade ediliyor. Şarkıcı Sinan Akçıl’ın da MKYK listesine girdiği, ancak kurmayların “Topçuyla, popçuyla iş yürümez” eleştirileri nedeniyle son dakikalarda listeden çıkarıldığı öğrenildi. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da MYK’da yer verilmedi. AKP Sanayi, Ticaret Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve Bursa milletvekili Mustafa Varank ve İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan yeni MKYK’de yer alması bekleniyordu. Ancak söz konusu isimler, yeni listede yer almadı.

A TAKIMI BELLİ OLDU

Yeni MKYK, kongrenin ardından Erdoğan başkanlığında basına kapalı, 20 dakika süren bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda partinin A takımı olarak nitelendirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belli oldu. Toplantının ardından basının karşısına gezen AKP Sözcüsü Ömer Çelik yeni MYK’yi açıkladı. Buna göre; AKP MYK Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, Genel Sekreter Eyüp Kadir İnal, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Siyasi İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Tanıtım ve Medya Başkanı Muhammed Faruk Acar, Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sarıkaya, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Sivil Toplum Başkanı Belgin Uygur, İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Mali İşler Başkanı Ahmet Baha Öğütken, Çevre Şehircilik Başkanı Sevilay Tuncel, Bilim Teknoloji Başkanı Ömer İleri, Arge Başkanı Mustafa Şen, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi oldu.

DELEGELERE SAAT HEDİYESİ

Erdoğan, kongreye salon dışındaki katılımın 60 bin olduğunu söyledi. Erdoğan, konuşmasını yaparken eşi Emine Erdoğan da yanında yer aldı. Kongrede dikkat çeken detaylardan biri de MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından kongreye gönderilen çiçek aranjmanı oldu. Erdoğan’ın kongre öncesinde de 1607 delegeye 4 bin TL değerinde kendi imzasının bulunduğu özel yapım bir saat hediye ettiği öğrenildi.

‘UTANMIYORSANIZ SORUN YOK!’

AKP’nin 8. Olağan Büyük Kongresi’nde açıklanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesinde, daha önce muhalefet partilerinde siyaset yapmış ve CHP listelerinden milletvekili seçilmiş bazı isimlerin yer alması dikkat çekti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “AKP’ye karşı kurulmuş partilerden milletvekili seçilenler AKP yönetiminde. MKYK listesinde İYİ Parti’den transfer edilen Dursun Ataş, Seyithan İzsiz, İdris Nebi Hatipoğlu, Kürşad Zorlu ve Ünal Karaman, Gelecek’ten transfer edilen Serap Yazıcı Özbudun ve Mustafa Nedim Yamalı, PİD Hakem Kurulu’nda ise YRP’den transfer edilen Suat Pamukcu yer alıyor. Siyasette çürüme hız kazanıyor” tepkisini gösterdi.

İYİ PARTİ’DEN TEPKİ

Günaydın’ın paylaşımını alıntılayan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da “Siyasi partiler, başka bir siyasi partiye karşı kurulmazlar. Millete hizmet etmek için kurulurlar” dedi. CHP’ye tepki gösteren Poyraz, “CHP listelerinden seçilen 39 milletvekilinin bugün nerede olduğunu tabanına izah edemeyip, İYİ Parti’den CHP’ye vekil transferinde menejerlik yapanların da siyasi çürümüşlüğe katkıları büyüktür” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Medya Tanıtım Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili olan Selcan Taşçı gülerek poz veren eski İYİ Partililere, “Utanmıyorsanız sorun yok” yorumunu yaptı. Bir tepki de İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ten geldi. Ünal Karaman’a “dolar” imasında bulunan Öztürk, “Güya siyaseti hiç sevemediğini söylüyordu, meğerse; profesyonel vekil olmuş” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun ise bugün transferlere ilişkin sert bir açıklama yapması bekleniyor.