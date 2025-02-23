Bahçeli'den tek aday olarak yeniden genel başkan seçilen Erdoğan'a tebrik telefonu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP 8. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde tek aday olarak seçime giren ve 1547 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkan olan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti.
Görüşmede, Bahçeli'nin Erdoğan'a başarı dileklerini ilettiği belirtildi.
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