Bahçeli'den tek aday olarak yeniden genel başkan seçilen Erdoğan'a tebrik telefonu

Yayınlanma: 23.02.2025 - 16:34

Güncelleme: 23.02.2025 - 16:34

Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde tek aday olarak seçime giren ve 1547 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkan olan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti.

Görüşmede, Bahçeli'nin Erdoğan'a başarı dileklerini ilettiği belirtildi.