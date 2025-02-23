Bahçeli'den tek aday olarak yeniden genel başkan seçilen Erdoğan'a tebrik telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP 8. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Bahçeli'den tek aday olarak yeniden genel başkan seçilen Erdoğan'a tebrik telefonu
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.02.2025 - 16:34

Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde tek aday olarak seçime giren ve 1547 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkan olan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti.

Görüşmede, Bahçeli'nin Erdoğan'a başarı dileklerini ilettiği belirtildi.


Etiketler: #MHP #AKP #Bahçeli #Erdoğan

İlgili Haberler

Erdoğan, yeniden genel başkan seçildi

Erdoğan, yeniden genel başkan seçildi
Erdoğan: 'Bu yeni Türkiye'ye alışmak zorundasınız'

Erdoğan: 'Bu yeni Türkiye'ye alışmak zorundasınız'
AKP’de tüzük değişikliği: Erdoğan'ın yardımcıları artıyor, 3 yeni başkanlık kuruluyor

AKP’de tüzük değişikliği: Erdoğan'ın yardımcıları artıyor, 3 yeni başkanlık kuruluyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler