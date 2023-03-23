Son Dakika... İkinci gün sonunda rakamlar belli oldu: Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza aldı?

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 20:24

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 20:32

YSK'nin açıkladığı karara göre; Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek.

Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 22-27 Mart tarihlerinde 08.00 - 20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvurarak imza verilecek. Ayrıca, alınan kararla, saat 20.00 itibarıyla sırada bekleyenlerin de tespitinin yapılarak bu kişilerin de imza işlemleri tamamlanacak.

YSK'den alınan verilerine göre ikinci günün ardından adayların topladıkları imza sayıları şu şekilde:

Muharrem İnce: 51367

Muhammed Ali Fatih Erbakan : 46725

Sinan Oğan: 25924

Doğu Perinçek : 11792

Yakup Türkal : 1645

Erkan Trükten : 755

Tevfik Ahmet Özal : 567

İrfan Uzun : 319

Halil Murat Ünver : 211

Hilmi Özden : 151

Davut Turan : 68

YSK, 14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için kararını verdi. YSK’nin kararına göre, 11 aday seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. Bunun için adayların 100 bin imza toplaması gerekiyor.