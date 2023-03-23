Son Dakika... İkinci gün sonunda rakamlar belli oldu: Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza aldı?
Son dakika gelişmesi... Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için ikinci gün atılan imza sayıları açıklandı. İşte o imza sayıları...
YSK'nin açıkladığı karara göre; Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek.
Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 22-27 Mart tarihlerinde 08.00 - 20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvurarak imza verilecek. Ayrıca, alınan kararla, saat 20.00 itibarıyla sırada bekleyenlerin de tespitinin yapılarak bu kişilerin de imza işlemleri tamamlanacak.
YSK'den alınan verilerine göre ikinci günün ardından adayların topladıkları imza sayıları şu şekilde:
Muharrem İnce: 51367
Muhammed Ali Fatih Erbakan : 46725
Sinan Oğan: 25924
Doğu Perinçek : 11792
Yakup Türkal : 1645
Erkan Trükten : 755
Tevfik Ahmet Özal : 567
İrfan Uzun : 319
Halil Murat Ünver : 211
Hilmi Özden : 151
Davut Turan : 68
YSK, 14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için kararını verdi. YSK’nin kararına göre, 11 aday seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. Bunun için adayların 100 bin imza toplaması gerekiyor.
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