A Haber'de Nasrallah 'analiz'i: MOSSAD'a çalışıyordu, keklik gibi avladılar

Yayınlanma: 29.09.2024 - 13:52

Güncelleme: 29.09.2024 - 13:52

İktidara yakın Turkuvaz Medya grubu bünyesindeki A Haber'de, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesi konuşulurken ilginç iddialarda bulunuldu.

Kanalda sık sık "terör ve güvenlik uzmanı" olarak boy gösteren Emekli Albay Coşkun Başbuğ, Nasrallah ve beraberinde öldürülen Hizbullah yöneticileri için "satılmış kadro" dedi.

"Hizbullah kendi içerisinde bir satılmış kadronun elinde olması burayı İsrail'e dar eder" diyen Başbuğ, "Ben hep baştan beri savundum şu sınırda Hizbullah'ın yapacağı sızma saldırıları İsrail'e bu alanı cehenneme çevirir. Ama yapmazlar. Neden? Satılık tepe" ifadelerini kullandı.

Başbuğ sözlerini "Hizbullah'ı yöneten yönetim kadrosu etkisiz hale getirilmedi satıldı. Tek tek keklik gibi avladılar. Bu iş böyledir. Sen vatanına ülkene ihanet ettiğinde seni kullananlar bir gün gelir senin de fişini çekerler kaldırır atarlar o çöplüğe" diye sürdü.

'HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ' DEDİ

Nasrallah için de "MOSSAD'a çalışan biriydi" diyen Başbuğ, "Ben bunu daha önce de dillendirdim söyledim. Ölmüş olması bir şeyi değiştirmiyor. Gerçek ortada. İşi geldi mi kullanır atarlar. Burada Hizbullah'ın kendi içerisindeki yapı olduğu için etki üremedi. Al gülüm ver gülüm. 'Füze savaşları' diye bize sunuldu aslında havai fişek gösterileri yaptılar" diye konuştu.





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