A Haber'in 'özel röportaj'ı: Terör örgütü lideriyle konuştular!
İktidara yakın A Haber'de, Türkiye'nin terör listesindeki HTŞ'nin lideri Ebu Muhammed Colani'yle "özel röportaj" yapıldı.
AKP'ye yakın Turkuvaz Medya bünyesindeki televizyon kanalı A Haber, terör örgütü HTŞ'nin lideri Ebu Muhammed Colani'yi ekranlarına taşıdı.
Kanalın internet sitesinde de ilgili haber "Türk televizyonlarında bir ilk! HTŞ lideri Colani A Haber'e konuştu!" başlığıyla yayınlandı.
Kanalın yayınladığı görüntülerde A Haber muhabirinin, yoğun güvenlik önlemi altında bir camiyi ziyaret eden terör örgütü liderini durdurup mikrofon uzattığı görülüyor.
A Haber'in "özel röportaj" diyerek yayınladığı görüntüde Colani ise sadece "Bu bir zaferdir bütün Müslümanlar için. Elhamdülillah…" ifadelerini kullanıyor.
Türkiye, Colani'nin lideri olduğu Heyet Tahrir’uş Şam'ı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 29 Ağustos 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan kararla "terör örgütü" olarak tanımıştı.
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