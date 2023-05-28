AA yine Erdoğan'ı önde gösterdi: 'Veri oyunu' ortaya çıktı!

Yayınlanma: 28.05.2023 - 19:07

Güncelleme: 28.05.2023 - 19:07

Tüm Türkiye heyecanla cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2.turunun sonuçlarını bekliyor. Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranlarını çok yüksek bir düzeyden başlatan Anadolu Ajansı'nda oylar düşmeye devam ediyor.

Yapılan manipülasyona ilişkin gazeteci Timur Soykan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Soykan şunları söyledi:

"Bakın Anadolu Ajansı nasıl manipüle ediyor. İstanbul'da Erdoğan önde görünüyor ama ilçelerde açılan sandık oranlarına bakalım. AKP'nin kalesi Başakşehir'de sandıkların yüzde 24'ü açılmış. Kadıköy'de ise yüzde 5. Böylece Erdoğan önde gösteriliyor. Bu sahtekarlıktır."

ANKARA'DA 'ÇANKAYA' HAMLESİ

"Anadolu Ajansı böyle manipüle ediyor seçimi. Bakın Ankara'da Erdoğan önde görünüyor ama açılan sandık oranlarına baktığımızda durum çok farklı. AKP'nin oy deposu Keçiören'de açılan sandık oranı neredeyse yüzde 30. CHP'nin kalesi Çankaya'da ise yüzde 9 civarında."

VERİLER NE GÖSTERİYOR?

An itibariyle İstanbul'un Başakşehir ilçesinde sandıkların yüzde 24'ü açılırken Erdoğan bu ilçede yüzde 55,72 seviyesinde seyrediyor. Ancak Kadıköy'de sandıkların yalnızca yüzde 5'i açılırken Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 80,12 seviyesinde seyrediyor. Açılan sandık oranına göre Anadolu Ajansı'nın paylaştığı veriler ise tepki çekiyor.