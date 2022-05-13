ABB Meclisi karıştı, AKP grubundan şişe fırlatıldı
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı karıştı. Salondaki gerginlik sırasında AKP grubundan şişe fırlatıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) mayıs ayı Meclis toplantısına AKP grubunun yarattığı taşkınlıklar damga vurdu.
Toplantıda konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş, sözünü sık sık kesip kendisine sataşan ABB Birinci Başkanvekili Fatih Ünal'a ihtar verdi. Ünal'ın sataşmalarını sürdürmesi üzerine Yavaş, yeniden ihtar verdi. Ancak durumun devam etmesi üzerine Yavaş, "Geçenki toplantıda yeterince hakaret dinledik" diyerek ilgili AKP'li üyelerin salondan çıkmalarını istedi.
Bunun üzerine AKP grubu üyeleri Millet İttifakı üyeleri arasında başlayan sözlü tartışma itişmeye döndü. Gerginlik sırasında AKP grubundan şişe atıldığı kameralara yansıdı.
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