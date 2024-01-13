Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan 110 hesap yöneticisine işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehitlerimize yönelik provokatif amaçlı paylaşım yapan 110 hesap yöneticisinden 98'ine terör propagandası yapmaktan, 12'sine 12’sine ise provokatif bilgiyi yaymaktan işlem yapıldı" dedi.

DHA
Yayınlanma: 13.01.2024 - 16:54
Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan 110 hesap yöneticisine işlem yapıldı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak'ın kuzeyinde üs bölgesine yönelik terörist saldırıda şehit olan askerlere yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 110 hesap yönetici hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada "Şehitlerimize yönelik provokatif amaçlı paylaşım yapan 110 hesap yöneticisinden 98'ine terör propagandası yapmaktan, 12'sine 12’sine ise provokatif bilgiyi yaymaktan işlem yapıldı." ifadelerini kullandı.


Ali Yerlikaya

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