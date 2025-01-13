ABB’den Bakan Işıkhan’a sert tepki: ‘Kamuoyunu yanıltıyorsunuz’

Yayınlanma: 13.01.2025 - 15:53

Güncelleme: 13.01.2025 - 15:53

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir canlı yayında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef alan açıklamalarda bulundu. Yavaş’ın mahsuplaşma çabalarının olumsuz karşılanmasına yönelik açıklamalarına yanıt veren Bakan Işıkhan “Bu doğru değil. Teklif edilen gayrimenkullerin çoğunda ipotek vardı. Bir tanesi dışında kullanılabilir değildi ve o da yapılandırma sürecine alındı. Listede tuvaletler, depolar ve bankamatikler vardı” iddiasında bulundu. ABB’den Işıkhan’ın iddialarına yönelik yazılı açıklama yapıldı.

‘DEVLET CİDDİYETİYLE BAĞDAŞMAMAKTADIR’

Açıklamada, Işıkhan’ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı vurgulanırken “Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür ifadeler, hem etik dışıdır hem de devlet ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır. ABB olarak, SGK’ya borçlarımızın yapılandırılması için Anafartalar Çarşısı gibi kıymetli ve satılabilir nitelikte 572 taşınmaz sunduk. Ancak, bunlar görmezden gelinmiş ve tamamen gerçek dışı iddialarla ‘tuvalet teklif edildi’ şeklinde çarpıtılmıştır” denildi.

Son zamanlarda gündeme gelen asılsız tuvalet iddialarına da değinilen açıklamada, “Ulus’ta bulunan 525 bağımsız bölümlü içerisinde tuvalet ve deposu da bulunan Anafartalar Çarşısı 2016 yılında üçlü protokolle SGK’dan alındı. 2 Eylül 2024 tarihinde 30 adedi arsa 525 adedi de Anafartalar Çarşısı’nın tamamı olmak üzere SGK’ya teminat olarak bildirildi. Bu çarşıyı SGK’dan protokolle alırken nasıl tuvaletler tapu kaydından çıkarılmadan teslim alındıysa yine aynı şekilde tuvaleti, deposu, bankamatik yerleriyle birlikte teminat olarak gösterilmiştir” ifadelerine yer verildi.

‘ARSALARI KABUL ETMEMEK Mİ İŞİNİZE GELDİ’

Açıklamada, “Hacizli arsa” iddialarına yanıt olarak ise “ABB olarak SGK’ya toplam 33 kalem arsa bildirilmiştir. Bu arsaların toplam değeri 1 milyar 193 milyon 350 bin lira olup, üzerlerindeki toplam haciz tutarı yaklaşık 3 milyon liradır. Bu durumda, haciz tutarını değerinden düşüp kabul etmek mi zor geldi, yoksa ‘silkeleyin’ talimatı doğrultusunda bu arsaları kabul etmemek mi işinize geldi? Sayın Bakan, ya size yanlış bilgi veriliyor ya da kamuoyunu yanıltmak amacıyla bilerek gerçeği yansıtmayan açıklamalar yapıyorsunuz. Her iki durumda da bu tutum kabul edilemez” denildi.