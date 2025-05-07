Eski ABB Başkanı Gökçek’in ‘aile saadeti’: Aylık 1.3 milyon liralık mülklere yıllık 400 bin ödediler

Yayınlanma: 07.05.2025 - 14:18

Güncelleme: 07.05.2025 - 14:21

Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı AKP’li Melih Gökçek’in yolsuzlukları yazmakla bitmiyor. Gökçek’in eşi Nevin Gökçek’in onursal genel başkanlığını yürüttüğü Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı’na (SOS Vakfı) sağladığı ayrıcalıklar ortaya çıktı. Bilirkişi raporuna göre kira bedelinin aylık 1.3 milyon değerinde olduğu tespit edilen 11 mülkü yıllık 400 bin lira bedelle kiralayan vakıf, bir de kiraladığı mülklerin içerisindeki tesisleri kiraya verdi. Vakfın 11 işletmenin yalnızca üçünden 2025 yılında 1 milyon 815 bin lira kira bedeli aldığı ortaya çıktı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı AKP’li Melih Gökçek’in yolsuzlukları yazmakla bitmiyor. ABB Başkanlığı görevinden el çektirilmesinden bu yana yolsuzlukları bir bir ortaya çıkan Gökçek’in döneminin üzerinden yıllar geçmesine karşın hâla yeni yolsuzlukları açığa çıkmaya devam ediyor. Gökçek’in son ortaya çıkan “peşkeş çarkı”, dudak uçuklatacak türden. Melih Gökçek’in 28 Ekim 2017’de görevden el çektirilmesinin ardından birçok usulsüzlük ortaya çıkmıştı. Bunlardan biri de Melih Gökçek’in eşi Nevin Gökçek’in onursal genel başkanlığını yaptığı Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı’na (SOS) sağladığı ayrıcalıklardı. Gökçek döneminde, belediyeye ait 11 iş yeri ve tesis, piyasa koşullarının çok altında bedellerle SOS Vakfı’na 10 yıllığına kiraya verildi. 2013’te imzalanan sözleşmeyle, Kocatepe Kültür Merkezi’ndeki konferans, seminer ve sergi salonları ile ticari alanlar da vakfa tahsis edildi. Söz konusu sözleşmenin süresi 3 Aralık 2023’te sona ermesine karşın vakıf, tesisi 16 ay sonra boşalttı. ABB, Kocatepe Kültür Merkezi’ni ise iki hafta önce SOS vakfından aldı. Melih Gökçek belediyeye ait lüks cipi de 50 ay sonra belediyeye geri vermişti. ABB’nin konuya ilişkin açmış olduğu davalar sürerken tahliye ve tespit süreci devam ediyor.

1.3 MİLYONLUK MÜLKLERİ 400 BİN LİRAYA KULLANDILAR

2021 yılının aralık ayında hazırlanan bilirkişi raporuna göre, Gökçek’in vakfın kullanımına verdiği alanların toplam kira değerinin aylık 1 milyon 315 bin lira olduğu tespit edildi. Söz konusu tespite karşın, vakıf ABB’ye yalnızca yıllık 400 bin lira kira ödemesi yaptı. Vakıf, aynı süreç içerisinde Kocatepe Kültür Merkezi’ndeki bazı işletmeleri üçüncü kişilere kiraya verdi. Kafe, kitap evi, düğün salonu, konferans salonu, sergi salonu, eski halk ekmek binası gibi yerlerin kiraya verilmesi, kamu zararını daha da görünür kıldı. Vakfın, 11 işletmenin yalnızca üçünden 2025 yılında 1 milyon 815 bin lira kira bedeli aldığı da ortaya çıktı.

HEM KAZANIYOR, HEM VERGİ ÖDEMİYOR

SOS Vakfı, tüm kira gelirlerine ve uygun fiyata kiraladığı yerlere karşın 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla “kamu yararına çalışan vakıf” statüsü verilmesi sonucunda vergi muafiyetinden de yararlandı. Vakfın başkanlık görevini, Gökçek döneminin Kent Estetiği Daire Başkanı Adil Öksüz’ün yeğeni Ömer Öksüz yürütüyor.

MÜLKLER GERİ ALINDI

Gökçek’in görevden alınmasından yalnızca 13 gün önce, Ankara’nın Çamlıdere ilçesindeki iki katlı Ankara Evi de 10 yıllığına SOS Vakfı’na aylık 569 TL bedelle kiraya verilmişti. Söz konusu yapı, geçtiğimiz haftalarda tahliye edilen yerler arasında yer aldı. Nevin Gökçek’in Kızılcahamam ve Karagöl’de kendisine tahsis edilen 2 ayrı belediyeye ait mülkler de geri alındı.

SOS VAKFI BU KADAR OTOPARKI NE YAPACAK?

Gökçek döneminde SOS Vakfı’na kiraya verilen yerler bunlarla da sınırlı değil. Hacıbayram’da bulunan Belediye Çarşısı’nda üç adet iş yeri ile Hükümet Caddesi’nde bir kafe SOS Vakfı’na kiraya verildi. Dikmen Vadisi’nde Reşit Nuri Sokak’ta bulunan bir bina, Kocatepe Çok Katlı Otoparkı üstünde bulunan çarşı, Mavi Göl’de bulunan bin 628 kapasiteli otopark, Sıhhiye’deki 944 araç kapasiteli Yenişehir Çok Katlı Otopark, 50. Yıl Parkı’nda yer alan 593 kapasiteli otopark da SOS Vakfı’na kiralandı.