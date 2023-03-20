ABD Büyükelçisi Flake, AKP Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş ile görüştü
Amerika Birleşik Devleti (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile görüştü.
Amerika Birleşik Devleti (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, AKP Genel Merkezinde AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile görüştü.
Yaklaşık 30 dakika süren görüşme basına kapalı yapıldı. Görüşmeye ilişkin Flake, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
"Ülkelerimizin ortak ilgi alanındaki konularda Türk siyasi partileriyle sürdürülen diyaloglar kapsamında bugün AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile görüştü. Flake, depremlerdeki can kayıpları için taziyelerini sundu ve ABD’nin dayanışmasını ifade etti."
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