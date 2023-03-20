ABD Büyükelçisi Flake, AKP Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş ile görüştü

Amerika Birleşik Devleti (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

İHA
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 17:30
ABD Büyükelçisi Flake, AKP Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş ile görüştü
Abone Ol google-news

Amerika Birleşik Devleti (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, AKP Genel Merkezinde AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

Yaklaşık 30 dakika süren görüşme basına kapalı yapıldı. Görüşmeye ilişkin Flake, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Ülkelerimizin ortak ilgi alanındaki konularda Türk siyasi partileriyle sürdürülen diyaloglar kapsamında bugün AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile görüştü. Flake, depremlerdeki can kayıpları için taziyelerini sundu ve ABD’nin dayanışmasını ifade etti."


Jeffry L. Flake Numan Kurtulmuş Büyükelçi

İlgili Haberler

Finlandiya'yla ilgili Meclis'teki oylama öncesi TKH'den çağrı: Kimin ABD’ci ve NATO’cu olduğunu göreceğiz!

Finlandiya'yla ilgili Meclis'teki oylama öncesi TKH'den çağrı: Kimin ABD’ci ve NATO’cu olduğunu göreceğiz!
Rusya’ya karşı NATO’culuk seçim kazandırmaz

Rusya’ya karşı NATO’culuk seçim kazandırmaz
Mansur Yavaş’tan ‘seçim çalışmalarına katılmayacak’ iddiasına yalanlama

Mansur Yavaş’tan ‘seçim çalışmalarına katılmayacak’ iddiasına yalanlama

En Çok Okunan Haberler