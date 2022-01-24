Yunan medyasından çarpıcı öngörü: Erdoğan 6 ay içinde...
Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini'nin İngilizce edisyonunda Türkiye ile ilgili dikkat çekici bir köşe yazısı yayınlandı. Makalede, Batılı diplomatlar ve analistlerin, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek 6 ay içinde gerilimi artıracağı" yorumlarına yer verildi.
Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’nin yayın yönetmeni Alexis Papachelas, son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimi ve ilişkileri mercek altına aldı.
Gazetenin İngilizce edisyonunda yayınlanan makalede, “Türkiye ile zorlu ve öngörülemez bir faza girdik. Batılı diplomatlar ve analistler, Yunanistan’ın endişesini paylaşıyor ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelecek 6 ay içinde Yunanistan veya Kıbrıs Rum Yönetimi ile gerilimi dramatik bir şekilde artıracağını öngörüyor” yorumu yapıldı.
"İSRAİL LOBİSİNİ ÖRNEK ALIN"
Sözcü'nün haberine göre; Papachelas, Batılı hükümetlerin Ankara’ya yaklaşımının da Doğu Akdeniz’deki gerilimi tırmandırabileceğini ve bu hükümetlerin bunun farkında olmadığını yazarken Yunan diasporasına da lobi yapma konusunda çağrıda bulundu.
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın bu süreçte iyi görev yaptığı aktaran Papachelas, Yunan lobisinin İsrail lobisinden örnek alması gerektiğini söyledi.
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