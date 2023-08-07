ABD kongre üyesinden KKTC ziyareti... Uzmanlar yorumladı: Asıl dertleri federasyon

Yayınlanma: 07.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.08.2023 - 03:00

ABD Kongre Üyesi Pete Sessions, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın davetiyle Ercan Havalimanı’nı üzerinden KKTC’yi ziyaret etti. Sessions, geçmişte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni ziyaret ettiğini, bu kez de KKTC’yi ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Ziyaretten önce İngiltere milletvekili Sammy Wilson’ın da “KKTC’nin Birleşmiş Milletler tarafından bağımsız bir devlet olarak kabul edilmemesi için hiçbir neden yok” açıklaması yapması, Kıbrıs’taki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

(Cem Gürdeniz)

‘SEMPATİK GÖRÜNME’

Ziyarete ilişkin Cumhuriyet’e konuşan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, “Anglo-Sakson jeopolitiğinde, Türklerin Doğu Akdeniz’de bağımsız bir ada devleti kurması kabul edilebilir bir seçenek değil. ABD’li kongre üyesinin adaya ziyaretinin kanaatimce gelecek dönemde tekrardan öne sürülecek federal bir çözüme ısındırma ve sempatik görünme ziyareti şeklinde algılanmalı” dedi.

Gürdeniz şöyle konuştu: “ABD ve İngiltere’nin Kuzey Kıbrıs’ta bağımsız Türk varlığını destekleyeceklerini sanmıyorum.”

(Tugay Uluçevik)



‘MÜNFERİT BİR DURUM’

Emekli büyükelçi Tugay Uluçevik ise “Önemli bir olay değil, münferit bir durum” değerlendirmesinde bulundu. Uluçevik, ziyaretin bir ilk olmadığını, 2005’te Annan Planı çerçevesinde ABD’den bir kongre heyeti geldiğini ve o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Tanımadığınız yere gitmezsiniz” dediğini anımsatarak “18 sene geçmesine rağmen tanıma çıkmadı, ziyaret tanımanın bir işareti değil. Batılıların KKTC’yi tanıma iradesinin olduğunu sanmıyorum” dedi.

İngiltere milletvekili Sammy Wilson’ın açıklamalarını da değerlendiren Tugay Uluçevik, “Birkaç yıl önce İngiliz Dışişleri bakanı yazdığı makalede ‘Artık tek seçenek KKTC’nin tanınması’ demişti ama hiçbir şey gelmedi. İngiltere, bu bölgede 2 tane üsse sahip. Bu üsleri muhafaza etmek ancak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin devamıyla olur, bu nedenle KKTC’yi tanımazlar” dedi.