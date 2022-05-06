ABD'deki TURKEN Foundation'la ilgili çarpıcı sorular: Varlığı milyarlık, bursu sıfır!

06 Mayıs 2022 Cuma, 09:29

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, TÜRGEV ve Ensar Vakfı’nın ABD’de kurduğu TURKEN Foundation'ın toplam varlıklarındaki büyümeye dair dikkat çeken bilgiler açıkladı.

CHP'nin ABD Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada Türken Foundation'un vergi beyannamesine ulaşıldığı belirtilerek "ABD Gelir Dairesi’nden (IRS) aldığımız bu resmi beyanname 1 Temmuz 2019 ve 30 Haziran 2020 arası tarihleri kapsıyor. Sadece o sene TURKEN Foundation’a 9.3 milyon dolar bağış gelmiş" bilgisi verildi.

ESRA ALBAYRAK VE BİLAL ERDOĞAN İMZALI

Yurter Özcan Turken Foundation'un 2014 senesinde ABD'de ENSAR ve TÜRGEV'in ortak kuruluşu olarak açıldığını hatırlattı.

Vakfın ülkedeki kuruluş belgesinde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın imzası bulunuyor. Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak ise vakfın yönetim kurulu üyeleri arasında yer alıyor.

"TOPLAM BURS SIFIR DOLAR!"

Yurter Özcan yaptığı açıklamada, "ABD’li resmi makamlardan ulaştığımız, ABD Gelir Dairesi (IRS)’den aldığımız bu resmi beyanname 1 Temmuz 2019 ve 30 Haziran 2020 arası tarihleri kapsıyor. Sadece o sene TURKEN Foundation’a 9.3 milyon dolar bağış gelmiş. En son yapılan resmi vergi beyanı o olduğu için, son 2 senede yapılan bağışları henüz bilmiyoruz. 30 Haziran 2020 itibarıyla Türken Foundation’ın toplam varlığı 67 milyon dolar yani 1 milyar Türk Lirası" ifadelerini kullandı.

"Misyonu burs ve öğrencilere yurt sağlamak olan bu vakfın, son vergi beyannamesine göre o sene verdiği toplam burs ise sıfır dolar!" diyen Özcan, açıklamasını "Bu vakfın kendi beyanı. Ünlü boksör Muhammad Ali’nin çiftliğini satın alan ve New York Manhattan’da lüks bir gökdelen yapan bu vakfın gerçek amacı ne? Bu konuyu kamuoyu adına takip etmeye devam edeceğiz" diyerek tamamladı.

İşte Özcan'ın paylaştığı belgeler: