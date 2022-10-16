ABD'den AKP'ye yalanlama: 'Bizde böyle bir yasa yok'

16 Ekim 2022 Pazar, 10:09

AKP ve MHP'nin ‘dezenformasyonla mücadele’ iddiasıyla hazırlayıp Meclis'e getirdiği yasa teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı.

Yasa gereği artık sosyal medya kullanıcılarının "halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yaymak" suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenebilecek.



Teklife ilişkin Meclis'te konuşan AKP Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Amerikalı ilgililerle bu yasayı ve özellikle 29'uncu maddeyi konuştuk” demiş ve ABD’li bir yetkilinin “Bizim dezenformasyon yasamızla sizin yasanız birebir örtüşüyor” dediğini iddia etmişti.



ABD Dışişleri'nden ise Özdemir'in bu iddiasına yalanlama geldi. VOA Türkçe’nin haberine göre, Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, "yasadaki maddelerin, Türkiye’de sektöre girişe engel yaratarak, dijital ve online bilgi ve eğlence hizmet sağlayıcılarını ciddi şekilde etkileyebileceğini" kaydetti.

Habere göre Dışişleri sözcüsü, Ankara'yı "dezenformasyona karşı koyma konusundaki yaklaşımların, başta çevrimiçi ve çevrimdışı ifade özgürlüğü olmak üzere, demokrasiyi destekleyen ilkelere farkında olmayarak zarar vermemesini sağlamaya" çağırdı.

“ABD'DE BENZER BİR YASA YOK”

AKP'li Özdemir'in ABD'den bir yetkilinin "Bizim dezenformasyon yasamızla sizin yasanız birebir örtüşüyor dediğini” dediğine dair Türk basınında yapılan haberleri "dezenformasyon" olarak niteleyen Dışişleri sözcüsü, benzer yasaların bulunduğunu söylediğine ilişkin iddiaları yalanladı, bunun doğru olmadığının altı çizildi.