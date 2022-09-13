Abdulkadir Selvi: Erdoğan, kabinede MHP'li bakan olmasını istedi
İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 24 Haziran 2018'deki seçimden sonra AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede MHP'li bakanların da olmasını istediğini, ancak Bahçeli'nin "Gerek yok" yanıtını verdiğini aktardı.
İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde 24 Haziran 2018’deki seçimden sonra Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MHP lideri Devlet Bahçeli’ye bakanlık teklif ettiğini, ancak bunun karşılık görmediğini söyledi.
Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Şimdi size bir kabine kulisi aktarmak istiyorum. 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonraydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi ilan etmeden önce Bahçeli ile görüşmüştü. Erdoğan’ın o görüşmede MHP’ye bakanlık teklif ettiği söylenmişti. Ancak Bahçeli’nin koalisyon görüntüsü vermemek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendi partisinden oluşturacağı bakanlar kurulu ile çalışması için MHP’den bakanlık verilmesine gerek duymadığı söylenmişti. Hatta Erdoğan’ın kabine listesi açıklanmadan önce de yeniden temas kurdurup Bahçeli’nin kararında bir değişiklik olup olmadığını ölçmeye çalıştığı ifade edilmişti. Ancak Bahçeli’nin duruşunu koruduğu için kabineye MHP’li bakan alma düşüncesinden vazgeçtiği konuşulmuştu.
MHP İSTERSE
Bu kulisler 2018 seçimlerinden sonra kabinenin kurulması sürecinde yaşanmıştı. Artık geride kaldı. Ama Erdoğan’ın her defasında MHP’li bakanların kabine olmasını istediği, Bahçeli’nin ise prensipleri gereği buna gerek duymadığı söylendi. Bahçeli, kabinede MHP’li bakanın yer almasını isterse Erdoğan bundan kaçınmaz"
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