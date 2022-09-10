Tunç Soyer, AKP'lilerin ve Bahçeli'nin hedefinde

10 Eylül 2022 Cumartesi, 12:02

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmadan dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar ve AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından hedef alındı.

BAHÇELİ: İFLAH OLMAZ CAHİLLİK

Soyer'in ''100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi'' sözlerinin 'cehalet' olduğunu savunan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerinin 9 Eylül 1922 tarihinin 100’üncü yıl dönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır”

TAYYAR, SOYER'İ BÖYLE HEDEF ALDI

AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar ise, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "Atina Belediye Başkanı Tunç Soyer’i izleyince bir kez daha anlıyoruz ki işgalcilerin tamamını denize dökmemişiz! O gün kalabalığa karışıp kalanların tohumları yüzyıl sonra bu toprakların evlatlarına, atalarına nefret kusuyor. Öfkenizde boğulacaksınız" diye yazdı.

ÖMER ÇELİK: ŞUURSUZLUK

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Güzel İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde, ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur. Daha önce de ifade etmiştik: kim Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti’ni kavga ettirmeye çalışıyorsa, milletin egemenlik hakları ile sorunu vardır. Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimiz ile Osmanlı Devleti’mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var. Cumhuriyetimize sahip çıkmak için tarihimizin büyük köklerinden Osmanlı Devleti ile kavga etmek milletimizin kimliğine saldırıdır. Cumhuriyet de bizim, Osmanlı Devleti de…" ifadelerini kullandı.

SOYER NE DEMİŞTİ?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100. Yıl dönünü dolayısıyla Gündoğdu Meydanı’nda düzenlen etkinlikte yaptığı konuşmada, “Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar. Teslim oldular” ifadelerini kullandı.