Abdulkadir Selvi: 'İYİ Parti cephesinde ibre Mansur Yavaş'ı gösteriyor'

08 Eylül 2022 Perşembe, 11:11

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin "Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım" ifadesini kullanmıştı.

Ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise katıldığı bir canlı yayın programında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin herhangi bir konuşma geçmediğini belirtmişti.

"MANSUR YAVAŞ’I GÖSTERİYOR"

İktidar lehine yazdığı yazılarla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "İYİ Parti’deki infial büyüyor, peki masa dağılır mı?" başlıklı yazısında İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı tercihinin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş olduğunu savundu.

Selvi, "Akşener ise Yeniçağ TV’deki yayında çok önemli bir mesaj verdi. Tam 4 kez 'kazanacak aday' vurgusu yaptı. Bir kez 'seçilecek” aday' dedi. Sonra, 'Seçilecek aday dedim ama doğrusu kazanacak aday' diye düzeltme gereği duydu" dedi.

"Şimdi asıl soru şu, kazanacak aday kim? Akşener kimi kastediyor. Kılıçdaroğlu’nu kastetse ismini söyler, ‘Kemal Bey’i destekliyoruz' derdi" diyen Selvi, "İYİ Parti cephesinde ibre Mansur Yavaş’ı gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"İYİ PARTİ'DEN ÇOK ÖNEMLİ İKİ AÇIKLAMA..."

Selvi, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu’nun çıktığı her yayında Mansur Yavaş’ın isminin gündemde olmadığına, 6’lı masada uzlaşma sağlanırsa aday olduğuna dair açıklamalarından sonra İYİ Parti’den çok önemli iki açıklama geldi. Biri Yavuz Ağıralioğlu’nun doğrudan Kılıçdaroğlu’na yönelik, 'Ben aday olacağım' heveslerine milletin ümitlerinin kurban edilmemesi yönündeki uyarısıydı. Ağıralioğlu da saha da Mansur Yavaş isminin konuşulduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu’na, ‘aday olacağım hevesiyle muhalefete mensup kesimlerin ümidini söndürme’ mesajını verdi. Gazeteci Hulki Cevizoğlu, Meral Akşener ile Mansur Yavaş arasında cumhurbaşkanı adaylığının konuşulduğunu ve Yavaş’ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığında olduğu gibi partiler arasında bir konsensus olursa aday olacağını söylediğini açıkladı. Akşener’in de il başkanları toplantısında, 'Altılı masa Yavaş’ı aday göstermezse ben aday gösteririm' dediğini aktardı."