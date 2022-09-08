Abdulkadir Selvi: 'İYİ Parti cephesinde ibre Mansur Yavaş'ı gösteriyor'
İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adaylık çıkışları hakkında "İYİ Parti cephesinde ibre Mansur Yavaş’ı gösteriyor" dedi. Selvi'nin yazısının Kılıçdaroğlu'nun adaylığının öne çıktığı bir zaman aralığında yazılması dikkat çekti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin "Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım" ifadesini kullanmıştı.
Ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise katıldığı bir canlı yayın programında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin herhangi bir konuşma geçmediğini belirtmişti.
"MANSUR YAVAŞ’I GÖSTERİYOR"
İktidar lehine yazdığı yazılarla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "İYİ Parti’deki infial büyüyor, peki masa dağılır mı?" başlıklı yazısında İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı tercihinin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş olduğunu savundu.
Selvi, "Akşener ise Yeniçağ TV’deki yayında çok önemli bir mesaj verdi. Tam 4 kez 'kazanacak aday' vurgusu yaptı. Bir kez 'seçilecek” aday' dedi. Sonra, 'Seçilecek aday dedim ama doğrusu kazanacak aday' diye düzeltme gereği duydu" dedi.
"Şimdi asıl soru şu, kazanacak aday kim? Akşener kimi kastediyor. Kılıçdaroğlu’nu kastetse ismini söyler, ‘Kemal Bey’i destekliyoruz' derdi" diyen Selvi, "İYİ Parti cephesinde ibre Mansur Yavaş’ı gösteriyor" ifadelerini kullandı.
"İYİ PARTİ'DEN ÇOK ÖNEMLİ İKİ AÇIKLAMA..."
Selvi, şöyle devam etti:
"Kılıçdaroğlu’nun çıktığı her yayında Mansur Yavaş’ın isminin gündemde olmadığına, 6’lı masada uzlaşma sağlanırsa aday olduğuna dair açıklamalarından sonra İYİ Parti’den çok önemli iki açıklama geldi. Biri Yavuz Ağıralioğlu’nun doğrudan Kılıçdaroğlu’na yönelik, 'Ben aday olacağım' heveslerine milletin ümitlerinin kurban edilmemesi yönündeki uyarısıydı. Ağıralioğlu da saha da Mansur Yavaş isminin konuşulduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu’na, ‘aday olacağım hevesiyle muhalefete mensup kesimlerin ümidini söndürme’ mesajını verdi. Gazeteci Hulki Cevizoğlu, Meral Akşener ile Mansur Yavaş arasında cumhurbaşkanı adaylığının konuşulduğunu ve Yavaş’ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığında olduğu gibi partiler arasında bir konsensus olursa aday olacağını söylediğini açıkladı. Akşener’in de il başkanları toplantısında, 'Altılı masa Yavaş’ı aday göstermezse ben aday gösteririm' dediğini aktardı."
Video Haberler
- Çobanlar için ağaçta otel yaptı
- Rögardan 2 gün boyunca mavi su aktı
- Hakkari'de hareketli dakikalar
- Yardıma itfaiye ekipleri yetişti
- 300 binlik motosikletle ön kapıdan çıkıp gitti
- Minibüsün çarptığı kamyonet takla attı
- Üsküdar'da kamyon devrildi
- Perre Antik Kenti'nde bin yıllık iskelet bulundu
- Çanakkale Boğazı'ndaki gemiden kazazede tahliyesi
- Bursa'da insanlık ölmemiş dedirten olay
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den seçim öncesi yeni hamle
- İsmailağa cemaatinden skandal sözler
- Sigaraya büyük zam geldi
- AKP ve MHP'ye kötü haber...
- CHP'den 'Gürsel Tekin' açıklaması
- İYİ Parti'de istifa
- Fırat ve Laçin arasında darbe tartışması
- Peker'in rüşvet iddiaları AKP'yi karıştırdı
- 'İYİ Parti'ye tuzak kuruyorlar'
- ÇHD davasında tutukluğa devam kararı