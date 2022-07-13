Abdulkadir Selvi: 'Kılıçdaroğlu’na operasyon çekiliyor, Akşener gündemde'

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:35

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü "Kılıçdaroğlu’na operasyon çekiliyor, Akşener ismi gündemde" başlıklı yazısında "Kurban Bayramı nedeniyle siyasete ara verildi ama kulisler boş durmadı. Son günlerde ortak cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Akşener ismi ön plana çıkmaya başladı" dedi.

Akşener, başbakanlığa talip olduğunu açıklarken Selvi, Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığının gündemde olduğunu iddia ederken son dönemlerde İYİ Parti’nin oyları roket hızıyla yükseltilmeye başladığını dile getirdi.

Selvi, şöyle devam etti:

"6’lı masa toplandığında Kılıçdaroğlu’nun seçilemediği ama Akşener’le seçimin kazanılacağı yönündeki anketler masaya sürülebilir. O zaman Kılıçdaroğlu’nun eli kolu bağlanmış olur"

Öte yandan Selvi, "Bu süreçte Kılıçdaroğlu cesur davranıp aday olursa olur. Ama yeterince cesur davranamazsa kaybeder. Benden hatırlatması. Kemal Bey, ayağınızın altındaki halıyı çekiyorlar" ifadesini kullandı.