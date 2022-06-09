Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken iddia: 'Erdoğan ve Bahçeli 6’lı masayı dağıtmayı hedefliyor'
İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan ve Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamaya zorlayarak 6'lı masayı dağıtmayı hedeflediğini yazdı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü "Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu ne yapar" başlıklı yazısının 'Taktik Savaşları' bölümünde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Erken seçim ve adaylık tartışmaları devam ederken Selvi, "Erdoğan, Bahçeli ve Kılıçdaroğlu arasında müthiş bir taktik savaşı yaşanıyor" dedi.
Erdoğan ve Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamaya zorlayarak 6'lı masayı dağıtmayı hedeflediğini açıklayan Selvi, "Aynı şekilde Kılıçdaroğlu’nun adaylığını da garanti altına almayı amaçlıyorlar" ifadelerini kullandı.
"BEN ADAYIM DEMEYECEK"
Selvi, "Kılıçdaroğlu’nun yaklaşımı da netleşti. 6’lı masadan karar çıkmadan ben adayım demeyecek. Ama cumhurbaşkanı adayı gibi çalışacak" dedi.
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