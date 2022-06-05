Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı masa açıklaması: 'Türkiye’ye huzuru getirecek'
Çankaya Belediyesi’nin lansman toplantısında açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Altı lider Türkiye’ye huzuru getirecek" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi’nin lansman toplantısında açıklamalarda bulundu. Kimsenin karamsarlığa kapılmaması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bizim önceliğimiz Türkiye’nin neresinde yaşıyorsa yaşasın insanların mutlu olması. Bizim önceliğimiz parlamentonun gerçekten halkı temsil etmesi ve üzerindeki vesayetin kaldırılması” dedi.
CHP lideri, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında cumhuriyetimizi demokrasiyle kavuşturacağız” diye konuştu.
Altılı masanın dağılacağını söyleyenlerin ciddiye alınmaması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Altı lider Türkiye’ye huzuru getirecek” ifadelerini kullandı.
"Önümüzdeki seçimin kaderini kadınlar ve gençler belirleyecek" diyen Kılıçdaroğlu, "7 buçuk milyon gencimiz ilk defa oy kullanacak. Onlar otoriter bir yönetimi demokratik yöntemlerle sonlandıracaklar" dedi.
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