Güldür Güldür'den '6'lı masa' skeci: 'Kutlama dediniz muhafazakârlar korktu'

Son olarak 'Nureddin Nebati' skeciyle gündem olan komedi programı Güldür Güldür Show, 11 Haziran'da yayımlanacak yeni bölümünde '6'lı masa'yı ele aldı. Skecin fragmanı bile binlerce beğeni alırken; video Youtube'da 280 binden fazla izlendi.

cumhuriyet.com.tr
08 Haziran 2022 Çarşamba, 13:06
Güldür Güldür'den '6'lı masa' skeci: 'Kutlama dediniz muhafazakârlar korktu'
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Fenomen komedi programı Güldür Güldür Show, cumartesi günleri saat 20.00'de Show TV'de izleyicilerle buluşuyor. Sevilen program, yeni bölüm fragmanıyla gündeme geldi. Paylaşılan fragmana göre, bu kez de 'muhalefet' bir skece konu oldu.

Daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati skeçleriyle gündem olan absürt komedi programı Güldür Güldür'ün fragmanı, sosyal medyada binlerce kez izlendi.

KOCA VE NEBATİ SKEÇLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Covid-19 ile birlikte kameralar karşısına sürekli çıkan Bakan Koca'nın skeçlerinden, 'gözlerimin içine bak' diyen Bakan Nebati'ye kadar birçok siyasinin skeçleri ile beğeni toplayan Güldür Güldür programı, bu kez de 6 muhalefet partisinin bir araya geldiği '6'lı masa'yı konu alıyor.

GÜLTEKİN UYSAL VE AHMET DAVUTOĞLU FRAGMANI PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından programın tanıtımını paylaşan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Cihangir semti sakinlerine de bir boyumuzu, posumuzu gösterelim Geliyorum en kısa zamanda! (Tanıtımıyla bile bizleri güldürdünüz, biz de Milletimizin yüzünü güldüreceğiz inşallah)" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise, "Merakla bekliyorum" diyerek fragmanı paylaştı. 

Söz konusu skeç, cumartesi günü izleyiciyle buluşacak.


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