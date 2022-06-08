Güldür Güldür'den '6'lı masa' skeci: 'Kutlama dediniz muhafazakârlar korktu'

08 Haziran 2022 Çarşamba, 13:06

Fenomen komedi programı Güldür Güldür Show, cumartesi günleri saat 20.00'de Show TV'de izleyicilerle buluşuyor. Sevilen program, yeni bölüm fragmanıyla gündeme geldi. Paylaşılan fragmana göre, bu kez de 'muhalefet' bir skece konu oldu.

Daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati skeçleriyle gündem olan absürt komedi programı Güldür Güldür'ün fragmanı, sosyal medyada binlerce kez izlendi.

KOCA VE NEBATİ SKEÇLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Covid-19 ile birlikte kameralar karşısına sürekli çıkan Bakan Koca'nın skeçlerinden, 'gözlerimin içine bak' diyen Bakan Nebati'ye kadar birçok siyasinin skeçleri ile beğeni toplayan Güldür Güldür programı, bu kez de 6 muhalefet partisinin bir araya geldiği '6'lı masa'yı konu alıyor.

GÜLTEKİN UYSAL VE AHMET DAVUTOĞLU FRAGMANI PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından programın tanıtımını paylaşan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Cihangir semti sakinlerine de bir boyumuzu, posumuzu gösterelim Geliyorum en kısa zamanda! (Tanıtımıyla bile bizleri güldürdünüz, biz de Milletimizin yüzünü güldüreceğiz inşallah)" dedi.

Cihangir semti sakinlerine de bir boyumuzu, posumuzu gösterelim ??

Geliyorum en kısa zamanda!



(Tanıtımıyla bile bizleri güldürdünüz, biz de Milletimizin yüzünü güldüreceğiz inşallah) https://t.co/0SL8f52OFC — Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) June 8, 2022

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise, "Merakla bekliyorum" diyerek fragmanı paylaştı.

Söz konusu skeç, cumartesi günü izleyiciyle buluşacak.