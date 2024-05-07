Abdulkadir Selvi'nin yazıları gündem olmuştu... Devlet Bahçeli'den kürsüde 'Osman Kavala' çıkışı: 'Kimse mahkemeye talimat veremez...'

Yayınlanma: 07.05.2024 - 10:48

Güncelleme: 07.05.2024 - 11:10

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* İşimize, önümüze bakacağız haklı mücadelemizden hiç taciz vermeyeceğiz. Zulüm karşısında mazlumların yanındayız. Mazlumlarla tek yüreğiz. Bu durum bir siyaset meselesi değil bir insanlık ödevidir. Yerli yersiz sırtımızı sıvazlayanları da görüyoruz buna dikkatle yaklaşıyoruz. Aslında sırtımızı sıvazlarken bıçak sokacak yer arama ihtimallerini de hiç de yabana atmıyoruz. Gördüğümüz ve şahit olduğumuz ne varsa bizi şaşırtmıyor. Fırsatını buldukları anda kavramların içini boşaltan istismar çarkını çeviren odakların bayağı dayatmaları bile sıradanlaşmakta kalmamış hiç kimsenin ilgisini çekmeyecek boyutlara gelmiştir.

1 MAYIS'I HEDEF ALDI

* Hayatlarında tek bir fabrikaya girmemiş tek bir emekçinin elinden tutmamış bu güruhun aklı rehinlidir. 1 Mayıs'ta görevini yapan sağduyulu tavrı sebebiyle övgü alan Türk polisine düşmanca saldıranlar haçlı kalıntısıdır. Hayatları miskinlikle geçen küçük bir azınlığın 1 Mayıs'ta sahtenye çıkıp Taksim'e yürüme gayesi maksatlıdır madrabazlıktır. Bu Taksim ısrarı niyedir? Emek ve dayanışma ile Taksim'in ne alakası vardır? Taksim'in adının altında yatan hesap nedir? Fiziken şiddete maruz kalan sağlam duruşundan vazgeçmeyen Türk polisi ile iftihar ediyor hepsine teşekkür ediyorum.

GAZZE DAVASINA MÜDAHİL OLMA KARARI

* Türkiye'nin İsrail ile ticaretini dile dolayanların fitne hesabı bozulmuştur. Dışişleri Bakanımızın İslam ülkelerine "İsrail'i durdurmalıyız" çağrısı buna kanıttır. Netanyahu için hesap günü yakındır. İsrail'in Gazze katliamı Avrupa dahil ABD, Kanada gibi birçok ülkede protesto edilmiştir. Barbar saldırılar lanetlenmiştir. Bu protestolara gözaltı ve şiddetle karşılık veren ülkeler, işlerine gelince insan hakları bilirkişiliği yapıyor. Utanç duyulacak bir ikiyüzlülüktür.

* Türkiye'nin İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma kararı çok önemli bir adımdır. Netanyahu için hesap günü yakındır. Bundan kaçış, kurtuluş diye bir şey söz konusu değildir. 35 bin masumun dökülen kanı Netanyahu'yu inşallah boğacaktır. İnsanlık zulme karşı birleşmiş ve bilenmiştir. BM acil olarak devreye girmelidir. BM'nin bedel ödemesi insanlık namusudur. Bölge bıçak sırtıdır. Bazen yüksekte zannetiklerimiz eğilemeyeceğimiz kadar alçaktadır.

"KUCAKLAŞMA MEVSİMİ"

* Siyaset kavga arenası değil, konuşma ve düğümleri çözme sahasıdır. Türkiyemizin yükseliş sürecine herkes destek vermelidir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile CHP Genel Başkanı'nın görüşmesini esasını es geçip boş koltukla boşluğa düşmesi kendi bilecekleri meseledir. Bir defa siyasetin yumuşamasının vasatı Türk milletinin ortak değerleridir. Türkiye'de yargı yetkisini Türk milleti adına kullanan bağımsız mahkemelerdir.

ERDOĞAN-ÖZEL GÖRÜŞMESİ

* Biz boş koltukla boş yapanların söylediklerine bakmayız.

'OSMAN KAVALA' ÇIKIŞI

* Kimse mahkemeye talimat veremez. Yargı yetkisini kullanan bağımsız mahkemelerdir. Mahkeme kararları değiştirilemez. Gezi Parkı davasında hüküm alan Osman Kavala'nın serbest kalması yeniden yargılanması kamçılanıyor. Neymiş CHP Genel Başkanına Avrupa Parlamentosu'nda ''Saati soruyorsun sen önce Kavala'yı çıkar diyorlar'' mış. Sayın Özel'in ve yanındakilerin kolunda saat yok mudur? Özel'in saati sormak yerine PKK'ya ve FETÖ'ye verilen destekleri muhataplarının yüzlerine vurması gerekmez miydi? Türkiye hukuk devletidir demesi taşıdığı sorumluluğa uygun düşmez miydi? Sayın Özel saati merak ederse bana sorabilir köstekli saatimi açar kendisi ile açık açık paylaşırım.

SİNAN ATEŞ İDDİANAMESİ

* Kimin elinde belge ve bilgi varsa mahkemeye başvursun. TV ekranlarında mahkeme yargılanamaz. İddianame hazırlandı içi boş dediler.

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