Abdulkadir Uraloğlu: Başınızda Erdoğan gibi bir lider varsa Allah o işin bereketini veriyor

Yayınlanma: 21.08.2024 - 20:44

Güncelleme: 21.08.2024 - 20:46

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bitlis'te temaslarda bulundu. Bitlis Belediyesi'ni ziyaret eden Uraloğlu, daha sonra AKP Bitlis İl Başkanlığı'na gitti.

Burada partililere hitap eden Abdulkadir Uraloğlu, kentteki yatırımlara devam edeceklerini, kalan çalışmaları da kısa sürede tamamlamaya çalışacaklarını belirtti.

Uraloğlu, "2005-2008 yıllarında Samsun'da Karayolları Bölge Müdürü olarak görev yaptım. Gecenin bir vaktinde arkadaşım beni aradı" diyen Uraloğlu, "Çorum-Samsun istikametinde seyrediyorlar. Aradığında 'bu yolları yaptınız ya o zaman başbakan olan Cumhurbaşkanımızdan, sizden ve emeği geçenlerden Allah razı olsun. AK Parti hükümetlerimizden önce devlet aldığı bu vergileri ne yapıyor, şimdi de devlet bu kadar yatırımı yapmak için bu paraları nereden buluyor diyoruz' dedi. Tam da bizim durduğumuz nokta bu. Eğer siz Allah rızası için iyi niyetle yola çıkarsanız, hele hele başınızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider varsa Allah bereketini de o işin kolaylığını da veriyor" ifadelerini kullandı.

31 Mart 2024'te seçiminde Bitlis'teki durumu özellikle takip ettiğini söyleyen Uraloğlu, "Asla vatandaşımızda bir hata bulamayız. Eksiklik varsa bizde buluruz. Burada 13 belediyenin 10'unu almışız. Allah sizlerden razı olsun. Siz en başta Cumhurbaşkanımıza, sonra AK Partimize bu desteğinizi, bu duruşunuzu gösterdiğiniz müddetçe biz de Bitlis'e ne lazımsa onun gereğini yapacağız" diye konuştu.

Seçim sonuçlarından herkesin çıkaracağı sonuçlar olduğunu belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"İhtiyacınız neyse onu yapacağız dedik, yapıyoruz. O bizim görevimiz ama hepimizin bundan daha önemli ve kıymetli bir görevi var. O görev de şudur, önce kendi ailemize sahip çıkacağız. Zaman zaman eleştirdiğimiz gençlerin 30 yaş altını AK Parti nimetleriyle büyüttük. Bunlar bizim gençlerimiz. Bunların eksiği de fazlası da bizimdir. Her şeyiyle bu gençlerimiz bizim. O zaman ailemizle önce çocuklarımıza, sonra aile bireylerimize, akrabamıza, apartmanımıza, mahallemize ve ilimize çıkacağız. Bunun için kıymetli olan nedir biliyor musunuz? Bu hizmetlerden ziyade şöyle elimizle dokunabilmektir. O noktada da AK Parti teşkilatları bugüne kadar elinden geleni yapmıştır. Bundan sonrada özellikle Bitlisimizde bunu yapacaklarına canı gönülden inanıyorum."

Abdulkadir Uraloğlu, programlarının ardından kentten ayrıldı.