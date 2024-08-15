Bakan Uraloğlu'ndan 'Instagram' açıklaması: 'Biz yasakçı bir zihniyete sahip değiliz'

Yayınlanma: 15.08.2024 - 13:13

Güncelleme: 15.08.2024 - 13:34

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Ahlatlıbel Tesisleri’nde düzenlenen Ulusal Staj Programı Geleneksel Kariyer Buluşması kapsamında, 417 stajyer öğrenciyle bir araya geldi.

Uraloğlu burada yaptığı konuşmada, Instagram’ın kapatılma sürecine değindi.

"GENEL KARŞILIĞINI SAĞLADIK, ALDIK"

Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bazen, bazı olaylar o kadar hızlı gelişir ki sizin orada hızlı vaziyet almanız gerekir. Bu süreç de böyle oldu. Bu konuda kamuoyundan beklediğim tepkinin çok çok altında bir tepki aldığımı söyleyebilirim. Burada uluslararası bir şirket ve onun kuralları var. Siz de bir ülkesiniz ve onun da kuralları, kanunları ve hassasiyetleri var. Burada önemli olan bir şirketin kuralları mıdır, bir ülkenin kanunları mıdır veya bir milletin hissiyatı mıdır? 60 milyona yakın sosyal medya kullanıcısının olduğu Instagram'ın dünyada ilk 10'un içinde kullanıcısının olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Biz yasakçı bir zihniyete sahip değiliz. Bence buraları niye kapattığımızdan ziyade, niye kapatmak zorunda kaldığımızı beraber sorgulamalıyız. Sosyal medya platformu hiçbir kurala bağlı olmadan sizin paylaşımınızı kaldırıp askıya alabiliyor ya da kapatabiliyor. O mu yasakçı, biz mi yasakçıyız, bunu tartışabiliriz. Instagram'ı kapatma sebeplerimizin genel karşılığını sağladık, aldık."